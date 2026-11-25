Marvel Studios年度超級鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）將於12月16日在香港上映，官方前日（23日）發布最終預告，隨即引起影迷熱議。預告釋出多場關鍵畫面，涵蓋終極反派「末日博士」的動機、新舊英雄陣營交鋒以及片尾伏筆，以下整合最終預告3大焦點線索。



Marvel Studios年度超級鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

1.末日博士宣戰 英雄家人成目標

預告交代多元宇宙正步向崩解，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「末日博士」（Doctor Doom）發出冷酷宣告：「你們所有人都過著『被偷走的人生』，現在，你們必須將它還回來。」畫面隨即閃過美國隊長兒子目送父親離開、雷神與女兒「愛」（Love）及蟻俠女兒凱西（Cassie）的片段，令人揣測英雄家人的安危將成為今集關鍵。

你們所有人都過著『被偷走的人生』，現在，你們必須將它還回來。 末日博士的冷酷宣告

「末日博士」發出冷酷宣告後，畫面隨即閃過雷神與女兒「愛」的片段。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

「末日博士」發出冷酷宣告後，畫面隨即閃過蟻俠女兒凱西的片段。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

此外，預告亦交代元祖美國隊長史提夫羅傑斯（Steve Rogers）與妻子佩姬卡特（Peggy Carter）的家庭生活。當神奇4俠現身求援時，其子震驚反問父親「是否當過超級英雄」，史提夫為了守護世界被迫告別平靜生活。有影迷看罷感嘆：「聽到末日博士說要歸還偷來的人生，再看到雷神女兒的畫面，真的替這班老英雄捏一把汗，希望《復仇者5》不要把任何角色寫死」。

預告亦交代元祖美國隊長史提夫羅傑斯（Steve Rogers）與妻子佩姬卡特（Peggy Carter）的家庭生活。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

當神奇4俠現身求援時，其子震驚反問父親「是否當過超級英雄」，史提夫為了守護世界被迫告別平靜生活。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

2.新舊美隊會合 聯手對抗末日博士

面對多元宇宙危機，神奇4俠（包括神奇先生、隱形女俠、霹靂火及石頭人）帶著元祖美國隊長史提夫羅傑斯重返新復仇者大廈，與新任美國隊長森威爾遜（Sam Wilson）、寒冬戰士及蟻俠等商討對策。各路英雄初期顯然存有分歧，但預告中先後出現森威爾遜激戰《變種特攻》（又譯：X戰警，X-Men）領袖鐳射眼、二代黑寡婦葉蓮娜對決妖后（魔形女），以及隱形女俠力抗巨浪的場面。隨著末日博士喚醒哨兵機械人大軍，眾人最終聯手抗敵，鐳射眼高呼經典台詞「To me,my X-Men!」一幕更成為預告焦點。

末日博士喚醒哨兵機械人大軍，眾人最終聯手抗敵。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

鐳射眼高呼經典台詞「To me,my X-Men!」一幕更成為預告焦點。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

3.美隊雷神開彩虹橋 洛基動向成懸念

預告尾聲另一焦點，是史提夫與雷神久別重逢，兩人笑談雷神戰鎚後，便一同踏上彩虹橋前往未知之地。雖然主宇宙的洛基早於《復仇者聯盟3：無限之戰》身亡，但湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）於劇集《洛基》中飾演的「變體洛基」已升格為「故事之神」（God of Stories），今次亦獲確認回歸，並曾在早前預告手持時間變異管理局（TVA）證件現身，故不少網民推測二人此行正是前往TVA求援，紛紛留言：「等了這麼多年終於再見雷神跟洛基重逢，拜託編劇手下留情，千萬不要再讓洛基犧牲。」

史提夫與雷神久別重逢，兩人笑談雷神戰鎚後，便一同踏上彩虹橋前往未知之地。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）於劇集《洛基》中飾演的「變體洛基」已升格為「故事之神」（God of Stories），今次亦獲確認回歸。（《洛基》第二季劇照）