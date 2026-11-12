幻視征途｜結局祭雙彩蛋鋪路《復仇者聯盟5》　末日博士現身救人

漫威年度壓軸影集《幻視征途》（VisionQuest）11月11日在 Disney+正式播出第8集大結局，作為重磅大片《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）上映前的最後一部前導作品，結局竟然暗藏震撼全球影迷的超級大彩蛋！劇終不僅揭曉幕後大反派的真實身分，片尾更一次祭出2大彩蛋，並宣告3個角色驚喜登場。



（以下內容含有大量劇情劇透，請斟酌閱讀）

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最讓人瘋狂的是，在《奇異博士2》生死未卜的「緋紅女巫（紅女巫）」汪達（伊莉莎白奧遜Elizabeth Olsen飾）竟然正式復活，且親手將她從廢墟中救出的，正是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的超級反派「末日博士」，直接引爆下個月《復仇者聯盟5：末日降臨》的最高潮！

幕後黑手竟是奧創人類原型！奧創擺脫囚禁獲得全新奈米肉身

在《幻視征途》最終回中，一直追殺幻視（保羅比特尼Paul Bettany飾）與兒子湯美的神祕雇主「客戶」正式揭曉，竟是人工智慧發明家菲尼斯賀頓的孫子、同時也是「奧創」人類原型的維吉爾賀頓（占士史碧達James Spader飾）。維吉爾企圖抹除幻視記憶並將意識植入其身體以求永生，過程中卻開槍重傷了奧創深愛的機器人伴侶喬卡斯塔（Jocasta）。

奧創抱著被維吉爾重傷的喬卡斯塔（《幻視征途》劇照）

此舉徹底激怒了體內的奧創意識，奧創暴怒反殺維吉爾，並威脅要釋放奈米機器人大軍毀滅倫敦。所幸幻視在最後關頭將奧創困在處境喜劇心靈監獄中成功感化對方，奧創最終取消攻擊並摧毀多數機器人，但仍保留足夠的奈米微粒為自己重塑肉身，正式擺脫幻視的腦內囚禁重獲自由。

（《幻視征途》劇照）

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片尾雙彩蛋超震撼！末日博士現身溫達戈爾山喚醒「緋紅女巫」

本集片尾藏有兩段關鍵彩蛋。第一段中，獲得新身體的奧創佔據了賀頓莊園並假扮成維吉爾，手中還保留著喬卡斯塔的數據硬碟，暗示未來極可能重建愛人。

奧創佔據了賀頓莊園並假扮成維吉爾（《幻視征途》劇照）

而第二段片尾彩蛋則徹底引爆網路熱議，畫面帶觀眾重回2022年《奇異博士2：失控多元宇宙》的結局現場，當時「緋紅女巫」汪達被活埋在崩塌的溫達戈爾山廢墟之下。

「末日博士」親臨廢墟救走「緋紅女巫（紅女巫）」汪達（《幻視征途》劇照）

就在眾人以為她已犧牲之際，由羅拔唐尼飾演的「末日博士」竟親自走進廢墟並將她救出，冷酷對著她說道：「緋紅女巫，醒來吧，妳的力量將歸我所有。」隨後汪達震驚地睜開雙眼，正式宣告伊莉莎白奧遜強勢回歸漫威宇宙！

末日博士狂組復仇者大軍？汪達家族有望在《復仇者5》大團圓

這段彩蛋無疑證實了緋紅女巫將在下個月上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》中扮演關鍵角色。結合先前《復仇者聯盟：終局之戰》加碼重映版彩蛋中末日博士現身招募「浩克」布斯班納的劇情，顯示末日博士正在為最終決戰秘密組建一支頂級戰力大軍，而擁有強大扭曲現實能力的汪達，極可能成為他打造「鬥界」的核心能量來源。

此外，在《幻視征途》結局中，幻視的兒子湯美已前往新澤西與雙胞胎兄弟比利重聚，如今隨著母親汪達奇蹟復活，加上頂著「鋼鐵人」同一張臉孔的末日博士介入，汪達一家四口究竟會在《復仇者聯盟5：末日降臨》有怎樣的定位，已成為全球漫威迷最期待的焦點。

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