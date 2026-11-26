由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮主演的Disney+韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），於昨日（25日）播出第9、10集大結局。



終章上架後隨即被觀眾批評結構與劇情都「莫名其妙」，全劇不僅追足10集才辦完離婚導致「再婚」重頭戲遭大幅壓縮，劇中皇帝索本修（朱智勛飾）主動離婚卻反悔阻撓前妻改嫁，加上情婦菈絲塔（李世榮飾）仍坐穩皇后寶座未受報應、刻意留下第二季伏筆，令期待大快人心結局的劇迷大感失落。



由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮主演的Disney+韓劇《再婚皇后》，於昨日（25日）播出第9、10集大結局。（IG@disneypluskr）

追足10集才離婚 再婚戲份遭壓縮

《再婚皇后》全劇僅得10集，主線幾乎全數圍繞東大帝國宮廷內的離婚角力。直到最後兩集，皇后娜菲爾（申敏兒飾）才正式在法庭上接受離婚，並獲准與西王國新任國王海因里（李鍾碩飾）再婚。劇名主打「再婚」，實際卻在落幕前才剛踏入再婚門檻，有網民直言「追了整整十集，沒想到大結局才剛辦完離婚，本來以為重頭戲是再婚後的生活，結果完全偏離主題」。

直到最後兩集，皇后娜菲爾（申敏兒飾）才正式在法庭上接受離婚。（《再婚皇后》劇照）

直到最後兩集，皇后娜菲爾（申敏兒飾）才正式在法庭上接受離婚，並請求批准與西王國新任國王海因里（李鍾碩飾）再婚。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾（申敏兒飾）獲准與西王國新任國王海因里（李鍾碩飾）再婚。（《再婚皇后》劇照）

追了整整十集，沒想到大結局才剛辦完離婚。 網民留言

朱智勛反口阻改嫁 佔盡便宜惹反感

結局另一大爭議，落在皇帝索本修的反覆行為。上庭辦理離婚當日，本由索本修主動提出離婚，娜菲爾當庭同意並順勢申請再婚，大神官亦批准兩項請求。豈料索本修眼見前妻轉投他人懷抱，竟當場紅著眼反悔，強硬表態「絕不同意前妻改嫁」，其後更試圖阻撓二人離去，軟禁娜菲爾，並將海因里收押入獄。這種自己提離婚卻不許對方另覓幸福的舉動，被觀眾狠批「貪得無厭」，直斥角色自私又情緒化。

索本修眼見前妻轉投他人懷抱，竟當場紅著眼反悔，強硬表態「絕不同意前妻改嫁」。（《再婚皇后》劇照）

索本修強硬表態「絕不同意前妻改嫁」，並軟禁娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）

索本修試圖阻撓娜菲爾與海因里離去，下令軟禁娜菲爾並將海因里收押入獄。（《再婚皇后》劇照）

結尾埋伏筆 情婦未受報應

劇集尾聲以娜菲爾與海因里逃到西王國邊境，海因里單膝效忠作結，正式迎接她成為王后，惟盛大的再婚典禮與婚後生活幾乎全無畫面。這種處理方式令原本應是重頭戲的再婚顯得過於倉促，更有觀眾笑稱：「西王國經費有限，再婚都不辦婚禮了。」

劇集尾聲以娜菲爾與海因里逃到西王國邊境，海因里單膝效忠作結。（《再婚皇后》劇照）

劇集尾聲以海因里單膝效忠作結，正式迎接她成為王后，惟盛大的再婚典禮與婚後生活幾乎全無畫面。（《再婚皇后》劇照）

此外，片尾彩蛋刻意留下海因里尚未坦白自己能化身飛鳥「Queen」的秘密，未有交代後續發展，明顯為第二季鋪路。對比原著漫畫中情婦菈絲塔最終遭廢黜並服毒身亡的結局，劇版卻停在她坐上東大帝國皇后寶座。不少追看多星期的網民怒斥：「看著菈絲塔囂張了整整十集，到結局竟然連半點報應都看不到，感覺劇組根本還沒拍完。」

《再婚皇后》片尾彩蛋刻意留下海因里尚未坦白自己能化身飛鳥「Queen」的秘密，未有交代後續發展。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》劇版停在情婦菈絲塔（李世榮飾）坐上東大帝國皇后寶座。（《再婚皇后》劇照）