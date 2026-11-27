漫威（Marvel）年度鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日在香港上映，較美國12月18日的檔期搶先兩天。官方近日發布的最終預告裡，雷神（基斯咸士禾夫飾）在集結大戰前竟坦言一半隊友都不認識，道出不少觀眾面對大批新面孔時的困惑；反觀對立面卻由昔日老隊友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈飾演末日博士，敵我雙方的強烈反差迅即成為網上熱話。



漫威（Marvel）年度鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

雷神（基斯咸士禾夫飾）在集結大戰前坦言一半隊友都不認識，道出不少觀眾面對大批新面孔時的困惑。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

演說變自嘲 雷神成臉盲觀眾代言人

預告以雷神為主軸。大戰當前，他原本神情凝重地向眾人警示末日博士帶來的危機，氣氛相當嚴肅，豈料話鋒一轉，卻突然直言：「我不了解你們一半人的能力是什麼，甚至有一半人我都不認識。」

我不了解你們一半人的能力是什麼，甚至有一半人我都不認識。 雷神

雷神在預告中坦言不認識一半隊友，打破大戰前的緊張氣氛。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

這句對白不僅打破緊張氣氛，更形同官方自嘲新陣容過於陌生，說中不少觀眾同樣認不出新角色的心聲，隨即在網上引起熱議。有網民看畢預告後留言：「看預告時有一半角色都叫不出名字，差點以為自己患上臉盲。」亦有網民順勢調侃：「雷神今次帶領的根本是一群『憤怒的普通人』。」

漫威（Marvel）官方率先承認新陣容過於陌生，正好說中不少觀眾同樣認不出新角色的心聲。（網上圖片）

看預告時有一半角色都叫不出名字，差點以為自己患上臉盲。 網民留言

四大陣營混戰換血 新面孔難辨認

之所以出現「認人困難」，全因電影破天荒將復仇者聯盟、變種特攻、神奇4俠及雷霆特攻隊（新復仇者）四大陣營的成員塞進同一場大戰，新面孔比例急劇增加。

電影將復仇者聯盟、變種特攻、神奇4俠及雷霆特攻隊（新復仇者）四大陣營的成員塞進同一場大戰，新面孔比例急劇增加。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

與此同時，己方陣營大幅換血，除了現任美國隊長森韋遜（Sam Wilson）外，更加入了葉蓮娜、美國特工、紅色衛兵、幽靈及哨兵等大量來自近年漫威電影及劇集的角色。由於這批角色大多出自近年漫威第四、五階段的獨立電影及劇集，若普通觀眾未有緊貼追看，入場前難免分不清各人的背景與能力。

己方陣營大幅換血，加入了葉蓮娜、美國特工、紅色衛兵、幽靈及哨兵等大量來自新階段電影及劇集的面孔。（網上圖片）

昔日老友疑倒戈 末日博士接斧碾壓

己方陣營充滿陌生面孔，對立面卻處處見到昔日戰友的身影。終極反派末日博士由昔日飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈演出，敵我身份的反差極為強烈。預告公開後，網上亦盛傳緋紅女巫、奇異博士等舊面孔或會站到對立面，雖然相關說法暫未獲官方證實，但已令不少影迷倍感唏噓。

終極反派末日博士由昔日飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈演出。（IG＠marvel）

預告公開後，網上亦盛傳緋紅女巫、奇異博士等舊面孔或會站到對立面，令不少影迷倍感唏噓。（網上圖片）

更令影迷震驚的是，預告尾聲雷神揮舞風暴戰斧進攻時，竟遭末日博士單手輕鬆擋下並反手擊飛。己方陣容尚未磨合，敵人實力卻遠超預期，這份「己方陌生、敵方強大」的格局，成功為電影營造大戰前的危機感。

雷神揮舞風暴戰斧進攻時，竟遭末日博士單手輕鬆擋下。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）