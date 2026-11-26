漫威（Marvel）新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：復仇者聯盟：末日崛起，Avengers:Doomsday）將於12月16日在香港上映，比美國12月18日的檔期搶先兩天。官方確認參演陣容涵蓋末日博士、新舊美國隊長及二代黑寡婦等多達30位英雄與反派角色，橫跨三個不同宇宙。面對龐大的人物關係網，新手入場前只需先認清「反派陣營」，以及復仇者聯盟、《變種特攻》與《神奇4俠》三大超級英雄宇宙體系，便能輕鬆掌握全片脈絡。



漫威（Marvel）新作《復仇者聯盟5：末日降臨》將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

反派陣營：末日博士與神秘女巫

末日博士（又譯：毀滅博士，Doctor Doom）：

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈飾演。昔日初代「鐵甲奇俠」化身全片終極反派，兼具頂尖科學頭腦與魔法實力。他在最終預告冷酷宣告眾人過著「被偷走的人生」，要求英雄付出代價。

末日博士由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈飾演，昔日初代「鐵甲奇俠」化身全片終極反派。（IG＠marvel）

3位神秘面具女巫：

女巫團三人在神殿中緊隨末日博士現身。網上一度瘋傳最終預告會揭曉其真面目，惟畫面最終未有曝光，真正身份留待戲院揭曉。有網民直言：「熟悉面孔變反派已夠震撼，如今再添三個謎團，單是懸念已值回票價。」

女巫團三人在神殿中緊隨末日博士現身，真正身份留待戲院揭曉。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

陣營一：復仇者聯盟新舊兩代聯手

初代美國隊長史提芬羅傑斯（Steve Rogers）：

由基斯伊雲斯（Chris Evans）回歸飾演「史提芬羅傑斯」。原本退隱成家的他，因多元宇宙危機被迫重出江湖。

初代美國隊長史提芬羅傑斯由基斯伊雲斯（Chris Evans）回歸演出，原本退隱成家，因多元宇宙危機被迫重出江湖。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

現任美國隊長森韋遜（Sam Wilson）：

由安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演，負責帶領新復仇者小隊在前線迎戰。

現任美國隊長由安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演，負責帶領新復仇者小隊在前線迎戰。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

雷神（Thor）：

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演，繼續擔當團隊主力，並在預告中號召各方放下分歧。

雷神由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演，繼續擔當團隊主力，並在預告中號召各方放下分歧。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

洛基（Loki）：

由湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）回歸演出，其動向直接牽動多元宇宙命脈。

洛基由湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）回歸演出，其動向直接牽動多元宇宙命脈。（《洛基》第二季劇照）

二代黑寡婦葉蓮娜（Yelena Belova）：

由科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演。作為新世代王牌之一，她將代表新團隊歸隊支援前線，在預告中更與變種人陣營正面交鋒。

二代黑寡婦葉蓮娜由科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演，將代表新團隊歸隊支援前線。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

蟻俠（Ant-Man）：

由保羅路德（Paul Rudd）飾演。他今集重返復仇者陣營與眾人商討對策，而女兒凱西（Cassie）在預告中現身，亦令其家人的安危成為劇情焦點之一。

蟻俠由保羅路德（Paul Rudd）飾演，與女兒凱西（Cassie）在預告中現身，亦令其家人的安危成為劇情焦點之一。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》海報）

陣營二：《變種特攻》初代班底回歸

X教授（Professor X）：

由元祖班底柏德烈史釗活（Patrick Stewart）回歸飾演。作為《變種特攻》（又譯：X戰警，X-Men）的精神領袖，他擁有強大心靈感應能力，今集將坐鎮引領變種人陣營參戰。

X教授由元祖班底柏德烈史釗活（Patrick Stewart）回歸飾演，作為《變種特攻》（又譯：X戰警，X-Men）的精神領袖，擁有強大心靈感應能力。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

磁力王（Magneto）：

由伊恩麥基倫（Ian McKellen）再度擔綱。他具備操控磁場與金屬的異能，與X教授亦敵亦友，其立場動向同樣是變種人陣營的關鍵看點。

磁力王由伊恩麥基倫（Ian McKellen）再度擔綱，具備操控磁場與金屬的異能，與X教授亦敵亦友。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

鐳射眼（Cyclops）：

由占士馬史頓（James Marsden）回歸演出。作為《變種特攻》的前線領袖，他雙眼可發射強大衝擊波，在最終預告中更率領隊員投入大戰。

鐳射眼由占士馬史頓（James Marsden）回歸演出，雙眼可發射強大衝擊波。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

牌皇（Gambit）：

由卓寧泰坦（Channing Tatum）飾演。他擅長將動能注入撲克牌作戰，繼《死侍與狼人》後今集再與初代變種人班底齊齊登場。

牌皇由卓寧泰坦（Channing Tatum）飾演，擅長將動能注入撲克牌作戰。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

陣營三：《神奇4俠》跨宇宙聯手

神奇先生（Mister Fantastic）：

由貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）飾演。作為團隊領袖兼智囊，他擁有身體任意伸縮的異能，更是末日博士的宿敵，負責拆解多元宇宙危機。

神奇先生由貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）飾演，擁有身體任意伸縮的異能。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

隱形女（Invisible Woman）：

由雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演。她能隨意隱形並製造強大能量力場保護隊友，在最終預告中更展現出力抗巨浪的驚人實力。

隱形女由雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演，能隨意隱形並製造強大能量力場保護隊友。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

霹靂火（Human Torch）：

由祖瑟昆恩（Joseph Quinn）飾演。他是隱形女的弟弟，可全身化作火焰高速飛行並發射火球，是團隊中極具機動性的前線火力。

霹靂火由祖瑟昆恩（Joseph Quinn）飾演，可全身化作火焰高速飛行並發射火球。（《神奇4俠：初露鋒芒》海報）

石頭人（The Thing）：

由伊邦摩斯巴克拉克（Ebon Moss-Bachrach）飾演。全身覆蓋堅硬岩石外殼，擁有無窮怪力與極強防禦力，是隊中不可或缺的近戰猛將。