將於12月16日香港搶先美國（12月18日）上映的漫威（Marvel）年度大片《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：《復仇者聯盟：末日崛起》，Avengers:Doomsday）備受矚目，昔日憑「鐵甲奇俠」（又譯：鋼鐵人，Iron Man）封神的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）破格回歸飾演大反派「末日博士」（Doctor Doom）。



他近日接受英國電影雜誌《Empire》專訪時，暢談重返漫威片場從英雄變身反派的心路歷程，坦言開拍數天後突然驚覺「原來我才是那個壞人」，不僅霸氣自認能演漫威最佳反派，更全程戴面具靠聲線與肢體立威。



將於12月16日香港搶先美國（12月18日）上映的漫威（Marvel）年度大片《復仇者聯盟5：末日降臨》備受矚目。（IG@robertdowneyjr）

昔日憑「鐵甲奇俠」封神的羅拔唐尼破格回歸《復仇者5》飾演大反派「末日博士」。（《鐵甲奇俠》宣傳海報）

羅拔唐尼接受英國雜誌專訪時，暢談重返漫威片場從英雄變身反派的心路歷程，坦言開拍數天後突然驚覺「原來我才是那個壞人」。（IG@robertdowneyjr）

片場對峙驚覺「原來我才是壞人」 直言演反派比英雄更過癮

61歲的羅拔唐尼在《Empire》專訪中分享重返漫威片場的奇妙心理轉折。過去十多年一直站在正義一方帶領團隊的他，開拍《復仇者聯盟：末日降臨》幾日後，望著站在對立面的復仇者聯盟成員，突然想起經典電影《怒火風暴》（Falling Down）裏米高德格拉斯（又譯：邁克爾·道格拉斯，Michael Douglas）的名場面，心底冒出一句：「等等，原來我才是那個壞人？」

61歲的羅拔唐尼在《Empire》專訪中分享重返漫威片場的奇妙心理轉折。（IG@robertdowneyjr影片截圖）

羅拔唐尼過去十多年擔任英雄，開拍《復仇者聯盟：末日降臨》數日才驚覺自己飾演壞人。（IG@robertdowneyjr）

他更坦言現階段非常享受演繹末日博士，只因站在反派視角能觀察到過去當英雄時錯過的一切人性盲點。大批影迷看畢訪談在討論區留言「從宇宙救世主變成最大威脅，這反差感太震撼了」。

羅拔唐尼坦言現階段非常享受演繹末日博士。（《復仇者聯盟5》預告片截圖）

從宇宙救世主變成最大威脅，這反差感太震撼了 影迷留言

自認演過最好英雄 也能演漫威最佳反派

談及當初漫威總裁奇雲費治（又譯：凱文·費奇，Kevin Feige）提出由他出演末日博士的構想時，羅拔唐尼亦毫不掩飾野心。他回憶當時直接霸氣回應對方：「我已經演過漫威最好的英雄，現在我也能演最好的反派。」

羅拔唐尼坦言現階段「能演最好的反派」。（IG@robertdowneyjr）

羅拔唐尼更形容這位拉脫維利亞（Latveria）統治者兼具天才頭腦、魔法造詣與強大裝甲，複雜程度遠超一般臉譜化反派。不少漫畫迷精準點評「只有拿過奧斯卡最佳男配角（憑《奧本海默》獲獎）的底氣才敢說出這種狂話」，亦有網民直言「如果他連末日博士都能演成經典，漫威這筆天價片酬就算花得值了」。

羅拔唐尼形容這位拉脫維利亞統治者兼具天才頭腦、魔法造詣與強大裝甲，複雜程度遠超一般臉譜化反派。（《復仇者聯盟5》預告片截圖）

羅拔唐尼形容這位拉脫維利亞統治者兼具天才頭腦、魔法造詣與強大裝甲，複雜程度遠超一般臉譜化反派。（《復仇者聯盟5》預告片截圖）

全片戴面具靠聲線肢體立威 徹底切割鐵甲奇俠

由於末日博士在原著漫畫中因實驗意外毀容而長戴冰冷鐵面具，同片拍檔「美國隊長」的基斯伊雲斯（又譯：克里斯·埃文斯，Chris Evans）亦在專訪中透露，羅拔唐尼在《復仇者聯盟：末日降臨》中幾乎全程戴上面具演出，以確保觀眾不會將他與已故的東尼史達（Tony Stark）混淆。

末日博士在原著漫畫中因實驗意外毀容而長戴冰冷鐵面具。（《Books of Doom》漫畫截圖）

羅拔唐尼在《復仇者聯盟：末日降臨》中幾乎全程戴上面具演出，以確保觀眾不會將他與已故的東尼史達混淆。（《復仇者聯盟5》預告片截圖）

在無法依靠豐富面部表情的情況下，羅拔唐尼改以低沉具壓迫感的聲線設計與帝王級肢體語言塑造角色威嚴。