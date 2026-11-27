由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）於11月24日播出第12集大結局，收視錄得5.9%圓滿落幕。男女主角尹伊俊（任時完飾）與姜在熙（薛仁雅飾）在案件水落石出後，終於迎來甜蜜大結局。



大結局中，除了兩人在戶外草坪野餐上演「雙向求婚」外，更有尹伊俊陪同姜在熙出院時醋意大發、姜在熙跨過車頭追犯人呼應初遇，以及麥田舉傘擋吻後攜手狂奔等四大名場面，令劇迷大呼過癮。



由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》於11月24日播出第12集大結局。（IG@tvn_drama）

名場面一：草坪雙向求婚 同時下跪互戴雙戒

大結局最受關注的一幕，是兩人在戶外草坪野餐時的「雙向求婚」。尹伊俊（任時完飾）原本打算趁野餐時表白，先讓姜在熙（薛仁雅飾）閉上眼睛，自己站著準備說出愛意；豈料他話音未落，姜在熙便突然睜眼，單膝下跪並舉起戒指盒搶先告白。

尹伊俊（任時完飾）先讓姜在熙（薛仁雅飾）閉上眼睛，自己站著準備說出愛意。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊話音未落，姜在熙便突然睜眼，單膝下跪並舉起戒指盒搶先告白。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊見狀頓時慌了手腳，堅持一定要由自己先說求婚宣言，姜在熙更笑著叫尹伊俊冷靜，指這樣便可以戴上兩枚戒指。最終兩人一同下跪，互戴雙戒並互訴愛意。有網民看後留言表示：「看著兩人由互相試探走到並肩同行，同時亮出戒指那一刻終於治癒了所有遺憾，這份默契誰能抵擋。」

尹伊俊見狀頓時慌了手腳，堅持一定要由自己先說求婚宣言。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊與姜在熙一同下跪，互戴雙戒並互訴愛意。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊與姜在熙互戴雙戒並互訴愛意。（《我的有罪之人》劇照）

看著兩人由互相試探走到並肩同行，同時亮出戒指那一刻終於治癒了所有遺憾，這份默契誰能抵擋。 網民留言

名場面二：醫院腦補吃醋大戲 可愛反差笑翻觀眾

除了求婚情節，醫院戲份亦充滿喜劇色彩。姜在熙準備辦理出院並接受醫生檢查時，獲護士稱讚有型，站在一旁的尹伊俊頓時醋意大發，忍不住做出搞怪表情。

姜在熙準備辦理出院並接受醫生檢查時，獲護士稱讚有型。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙被護士稱讚有型，站在一旁的尹伊俊頓時醋意大發，做出搞怪表情。（《我的有罪之人》劇照）

隨後他看著姜在熙收拾行李，原本還面露笑容，轉眼卻開始「腦補」，幻想出護士向姜在熙告白、醫生上前送花的誇張場面，更失控大喊「不可以」。當姜在熙一頭霧水追問原因時，他只急忙表示要一直和對方待在一起。這份極具反差感的表現笑翻一眾觀眾，有網民大讚「任時完演活了墜入愛河的可愛模樣，隔著屏幕都能感受到兩人之間滿滿的浪漫氣氛」。

尹伊俊看著姜在熙收拾行李，原本還面露笑容，轉眼卻開始腦補。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊幻想出護士向姜在熙告白的誇張場面。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊幻想出醫生上前送花的誇張場面。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊幻想出誇張場面，更失控大喊「不可以」。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙一頭霧水追問原因時，尹伊俊只急忙表示要一直和對方待在一起。（《我的有罪之人》劇照）

名場面三：跨車頭追犯人 首尾呼應初遇一幕

大結局亦刻意安排呼應開篇的動作場面。劇中姜在熙在追捕犯人期間，俐落地一躍跨過車頭，重現兩人初次相遇時的經典一幕。這處首尾呼應的安排令追足12集的觀眾倍感驚喜，紛紛留言稱讚編劇處理細心，既交代女主角回歸本行後的幹練一面，亦讓首尾劇情更加連貫。

劇中姜在熙在追捕犯人期間，俐落地一躍跨過車頭，重現兩人初次相遇時的經典一幕。（《我的有罪之人》劇照）

這處首尾呼應的安排令追足十二集的觀眾倍感親切，紛紛留言稱讚編劇處理細心。（《我的有罪之人》劇照）

名場面四：麥田舉傘擋吻攜手狂奔 跳脫收尾掀熱議

至於全劇尾聲的麥田戲份，並未採用傳統韓劇的浪漫吻戲作結。兩人在廣闊麥田互相告白後，正準備接吻之際，尹伊俊卻突然舉起雨傘擋住兩人，隨即抬起傘笑問是否覺得一直有人在看著他們，兩人其後數著「一、三」，攜手在麥田中奔跑離去。這段跳脫收尾在網上引發熱議，不少觀眾認為結局打破老套公式，顯得輕鬆俏皮。

尹伊俊與姜在熙正準備接吻之際，尹伊俊卻突然舉起雨傘擋住兩人。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊抬起傘笑問是否覺得一直有人在看著他們。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊與姜在熙數著一、三，攜手在麥田中奔跑離去。（《我的有罪之人》劇照）

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