漫威（Marvel）年度重頭戲《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於今年12月16日在香港上映。隨著香港及海外院線陸續展開預售，近日網上流出該片扣除片尾字幕後的實際正片片長僅約2小時17分（137分鐘），對比前作《復仇者聯盟4：終局之戰》足足減少44分鐘，隨即在影迷社群掀起「節奏緊湊」與「劇情過趕」的兩極討論。



漫威（Marvel）年度鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

羅拔唐尼演大反派 陣容涵蓋《變種特攻》及《神奇4俠》

作為漫威電影宇宙（MCU）重振聲勢的關鍵之作，《復仇者聯盟5：末日降臨》找來導演組合羅素兄弟（Russo Brothers）回歸執導，並邀得羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）倒戈飾演大反派「末日博士」（Doctor Doom）。今集演員陣容極為龐大，除了基斯伊雲斯（Chris Evans）外，更首度集結《神奇4俠》（The Fantastic Four）及《變種特攻》（X-Men）等多個系列的經典角色。

作為漫威電影宇宙（MCU）重振聲勢的關鍵之作，《復仇者聯盟5：末日降臨》找來導演組合羅素兄弟（Russo Brothers）回歸執導。（IG@marvel）

《復仇者5》演員陣容極為龐大，除了基斯伊雲斯（Chris Evans）外，更首度集結《神奇4俠》（The Fantastic Four）及《變種特攻》（X-Men）等多個系列的經典角色。（IG@marvel）

院線預售資料曝光 片長短過《無限之戰》

香港多間院線近日已展開《復仇者聯盟5》早鳥及特典場預售，首輪開賣反應熱烈。雖然百老匯及MCL等本地院線的售票頁面暫將片長顯示為「0分鐘」（即待定），但海外影視消息帳號近日在社交平台X透露，該片無片尾的正片時長僅為137分鐘（即2小時17分）。翻查紀錄，2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》公映版片長達181分鐘（3小時1分鐘），今年9月推出的重映版更超過183分鐘；即使與2018年《復仇者聯盟3：無限之戰》的149分鐘相比，今集正片亦短了12分鐘。

海外影視消息帳號近日在社交平台X透露，該片無片尾的正片時長僅為137分鐘（即2小時17分）。（X截圖）

2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》公映版片長達181分鐘（3小時1分鐘），今年9月推出的重映版更超過183分鐘。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

《復仇者5》即使與2018年《復仇者聯盟3：無限之戰》的149分鐘相比，今集正片亦短了12分鐘。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

導演證實片長約兩個半小時 扣減片尾吻合爆料

針對片長縮水的傳聞，巴西娛樂媒體《Omelete》早前披露的發行數據顯示，《復仇者聯盟5》標準版連片尾總片長為2小時29分36秒（約150分鐘），而全新特殊放映制式「Infinity Vision」（涵蓋指定IMAX及SCREENX等認證影院）版本則為2小時30分55秒。聯合導演祖羅素（Joe Russo）日前出席多哈電影業活動（Doha Industry Days）時親口透露，電影將佔用觀眾約兩個半小時（約150分鐘），證實院線公映版本大致落在兩個半小時左右。業內人士分析，荷里活超級英雄大片的片尾演職員表及片尾片段（彩蛋）通常佔去12至13分鐘，若以此推算，扣除片尾後的實際正片時間確實約為2小時17分（137分鐘），與網上流傳的消息吻合。

聯合導演祖羅素（Joe Russo）日前出席多哈電影業活動（Doha Industry Days）時親口透露，電影將佔用觀眾約兩個半小時（約150分鐘），證實院線公映版本大致落在兩個半小時左右。（YouTube@Fandango影片截圖）

影迷反應兩極 憂群星戲份難消化

消息傳出後，不少資深漫威迷在社交平台表達憂慮：「這集既要交代末日博士起源、多元宇宙崩塌，又要容納《變種特攻》與《神奇4俠》等數十名角色，137分鐘正片恐怕難以消化，最怕變成走馬看花的加長版預告片。」

這集既要交代末日博士起源、多元宇宙崩塌，又要容納《變種特攻》與《神奇4俠》等數十名角色，137分鐘正片恐怕難以消化，最怕變成走馬看花的加長版預告片。 影迷留言

消息傳出後，不少資深漫威迷在社交平台表達憂慮。（IG@marvel）

消息傳出後，不少資深漫威迷憂群星戲份難消化。（IG@marvel）

不過，亦有部分觀眾認為片長並非電影質素的唯一保證，並留言力挺：「只要羅素兄弟剪輯節奏抓得緊湊、不拖泥帶水，兩個半小時反而是商業大片的黃金片長，總好過為了湊滿三小時而硬塞冗長文戲。」截至目前，漫威影業尚未就最終公映片長發表官方聲明。

亦有部分影迷認為《復仇者5》片長並非質素的唯一保證。（IG@marvel）