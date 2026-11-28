2026年多部內地古裝大製作雖雲集張凌赫、田曦薇、譚松韻及白鹿等一線演員，開播初期亦話題十足，惟劇集中後期卻相繼出現邏輯崩壞、人設割裂及收尾倉促等硬傷，令不少劇迷大嘆「高開低走」甚至「爛尾」。以下盤點今年5部最具爭議的古裝劇，逐一拆解其劇情敗筆與網民批評焦點。



2026年多部內地古裝大製作雲集張凌赫、田曦薇等當紅演員。（微博@網劇逐玉）

今年多部內地古裝大製作雖然雲集張凌赫、田曦薇、譚松韻等當紅演員，但中後期卻相繼出現邏輯混亂、人設割裂及收尾倉促等問題。（微博@電視劇蘭香如故）

1.《逐玉》：女主角後期人設崩壞 權謀線被批兒戲

主演陣容：張凌赫、田曦薇

劇情簡介：

劇集講述市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）與落難侯爺謝征（張凌赫飾）意外相識，並攜手捲入朝堂紛爭。

市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）與落難侯爺謝征（張凌赫飾）意外相識，並攜手捲入朝堂紛爭。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》開篇以樊長玉的爽朗性格及兩人的輕鬆喜劇互動成功吸睛，惟中後期轉入朝堂權謀及戰事主線後，劇本邏輯明顯下滑。劇中反派被指強行降智，原本精明幹練的樊長玉更變成「戀愛腦」，只顧談情而間接導致關鍵配角枉死。有觀眾直言「槽點很多，權謀戲失色」，雖仍有劇迷為男女主角的感情線捧場，但整體對後期劇本失衡深感失望。

《逐玉》開篇樊長玉以爽朗性格登場。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》中後期轉入權謀及打仗線後邏輯下滑，反派強行「智商下線」。（微博@網劇逐玉）

樊長玉由精明幹練變為只顧談情，間接導致關鍵配角枉死。（微博@網劇逐玉）

2.《翹楚》：原著格局宏大 劇版邏輯漏洞百出

主演陣容：陳都靈、周翊然

劇情簡介：

《翹楚》改編自人氣小說《楚后》，講述楚朝（陳都靈飾）重生歸來，與謝燕來（周翊然飾）在權謀漩渦中步步為營的復仇故事。

《翹楚》改編自人氣小說《楚后》，講述楚朝（陳都靈飾）重生歸來，與謝燕來（周翊然飾）在權謀漩渦中步步為營的復仇故事。（微博@電視劇翹楚）

原著向以格局宏大及人物智鬥見稱，開播前備受書迷期待，惟劇版敘事節奏混亂，更出現毫無皇室血脈的楚朝僅憑口舌便獲封長公主，謝燕來直闖重兵包圍的大殿卻無人阻攔等硬傷。網民慨嘆：「認真拍本可成為精品劇，卻被劇本與拍攝手法白白浪費，邏輯更是令人頻頻出戲。」

毫無皇室血脈的楚朝僅憑口舌便獲封長公主。（《翹楚》影片截圖）

謝燕來直闖重兵包圍的大殿卻無人阻攔。（《翹楚》影片截圖）

3.《嫁金釵》：反派下線後節奏混亂 「挾胚胎令諸侯」惹議

主演陣容：田曦薇、閆桉

劇情簡介：

劇集講述魏嬈（田曦薇飾）與陸濯（閆桉飾）身處權貴家族，面對反派君黛及各方勢力的連場明爭暗鬥。

魏嬈（田曦薇飾）與陸濯（閆桉飾）身處權貴家族，面對反派君黛及各方勢力的連場明爭暗鬥。（微博@嫁金釵官微）

劇集前期宅鬥張力十足，惟反派君黛退場後，劇情明顯出現趕工跡象。大結局更安排魏嬈扶持侍妾紅線所懷的先皇遺腹子以震懾諸侯政敵，被網民戲稱「挾胚胎以令諸侯」。有網民直斥：「胎兒能否平安降生、是男是女全是未知數，不僅脫離古代政治博弈常識，更扼殺了大女主原本該有的鐵腕手段與政治格局。」

《嫁金釵》大結局更安排魏嬈扶持紅線所懷的先皇遺腹子震懾諸侯政敵。（《嫁金釵》劇照）

《嫁金釵》大結局更安排魏嬈扶持未出世的遺腹子震懾政敵，被網民戲稱「挾胚胎以令諸侯」。（《嫁金釵》劇照）

4.《蘭香如故》：丫鬟逆襲變調 結局守寡至80歲被指離地

主演陣容：譚松韻、劉學義

劇情簡介：

劇集講述原大學士府千金沈嘉蘭（譚松韻飾）在沈家滅門後，化名為早逝的許家女兒「許蘭香」進入林府當三等丫鬟，憑機智在底層求生並贏得林錦岐（劉學義飾）愛慕的逆襲故事。

沈嘉蘭（譚松韻飾）入林府當三等丫鬟，憑機智在底層求生贏得林錦岐（劉學義飾）愛慕。（微博@電視劇蘭香如故）

該劇開播初期以細膩寫實的求生敘事贏得好評，惟中後期婚配轉折生硬，結局更安排林錦岐病逝，沈嘉蘭孤身守寡三十多年，至死未能親眼見證沈家平反（約享年八十餘歲）。網民無奈表示：「劇集前期寫實動人，後期卻變成脫離現實的古裝愛情劇。」

《蘭香如故》大結局更安排林錦岐病逝（《蘭香如故》影片截圖）

《蘭香如故》大結局沈嘉蘭守寡至80歲離世。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

5.《唐宮奇案之青霧風鳴》：服化道精美 破案全靠巧合草草收場

主演陣容：白鹿、王星越

劇情簡介：

該劇以女性視角切入，講述李佩儀（白鹿飾）與蕭懷瑾（王星越飾）聯手，透過7宗宮廷奇案串聯15年前端王府滅門主線。

該劇以女性視角切入，講述李佩儀（白鹿飾）與蕭懷瑾（王星越飾）聯手，透過7宗宮廷奇案串聯15年前端王府滅門主線。（微博@唐宮奇案之青霧風鳴官微）

劇集前期憑密集反轉、精美服裝與中式懸疑氣氛大受好評，但中後期破案往往依賴巧合，結局未交代幕後伏筆便草草收場，惹來大批批評；男主角蕭懷瑾為反派擋刀的橋段，更被觀眾批評情節牽強。網民直呼：「前面挖的坑太大，結尾圓不回來，把前期儲下來的好感一次敗光。」

劇集前期憑密集反轉、精美服裝與中式懸疑氣氛大受好評。（微博@唐宮奇案之青霧風鳴官微）

《唐宮奇案之青霧風鳴》中後期破案往往依賴巧合，結局未交代幕後伏筆便草草收場。（微博@唐宮奇案之青霧風鳴官微）