Disney+原創韓劇《再婚皇后》於11月25日播畢第10集大結局，飾演惡女情婦「菈絲塔」的韓國女星李世榮，翌日（26日）在首爾受訪時霸氣表態「無條件要演第二季」。不過，她亦坦言劇組與平台目前尚未展開任何續集討論；劇版第一季刻意改寫原著的悲劇收場，讓角色停留在撫摸孕肚圓皇后夢的一幕，為後續劇情埋下伏筆。



Disney+原創韓劇《再婚皇后》於11月25日播畢第10集大結局，飾演惡女情婦「菈絲塔」的韓國女星李世榮，翌日（26日）在首爾受訪時霸氣表態「無條件要演第二季」。（IG@fantagio_official）

李世榮亦坦言《再婚皇后》劇組與平台目前尚未展開任何續集討論。（IG@fantagio_official）

劇終翌日受訪表態 直言無條件接拍

李世榮在首爾鐘路區三清洞一間咖啡廳接受韓媒《OSEN》訪問，暢談前一日公開的大結局。被追問會否接演第二季時，她毫無猶豫地肯定回答：「我無條件要演，很想演。後面的故事更有魅力，菈絲塔爬到最高處後又跌到谷底，會讓人思考很多。」

我無條件要演，很想演。後面的故事更有魅力，菈絲塔爬到最高處後又跌到谷底，會讓人思考很多。 李世榮

李世榮在首爾鐘路區三清洞一間咖啡廳接受韓媒《OSEN》訪問，暢談前一日公開的大結局。（IG@fantagio_official）

李世榮被追問會否接演《再婚皇后》第二季時，她毫無猶豫地肯定回答無條件要演。（IG@fantagio_official）

李世榮表示後面的故事更有魅力。（IG@fantagio_official）

儘管她對續集展現極高熱情，亦認為10集的敘事是「讓人期待後續發展的結局」，但她同時冷靜澄清，第二季「目前還沒有任何討論」，並不知道故事最終會否拍成系列作品。目前僅屬李世榮個人強烈意願，Disney+至今並未公布任何官方續拍決定。

李世榮對續集展現極高熱情，亦認為10集的敘事是「讓人期待後續發展的結局」。（IG@fantagio_official）

李世榮冷靜澄清，再婚皇后第二季「目前還沒有任何討論」。（IG@fantagio_official）

改編自近30億點閱原著 劇版結局留懸念

《再婚皇后》改編自累計點閱約29.7億次、以10種語言發行的同名韓國人氣網絡小說。劇情講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭皇帝索本修（朱智勛飾）因愛上逃亡奴隸菈絲塔而提出離婚；娜菲爾未有啞忍，反手要求與西域王國王子海因里（李鍾碩飾）再婚，掀起宮廷權力與情感角力。

《再婚皇后》改編自累計點閱約29.7億次、以10種語言發行的同名韓國人氣網絡小說。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》劇情講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭皇帝索本修（朱智勛飾）因愛上逃亡奴隸菈絲塔而提出離婚。（《再婚皇后》劇照）

在大結局中，娜菲爾於離婚聽證會上同意離婚並取得再婚許可，與海因里離開東大帝國，留下索本修獨自面對後果。至於原著中最終走向毀滅的菈絲塔，劇版並未將其悲劇拍入第一季，而是停留在她進入西宮後撫摸孕肚、幻想登上皇后寶座的一幕。

《再婚皇后》劇版停在情婦菈絲塔（李世榮飾）坐上東大帝國皇后寶座。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》原著中最終走向毀滅的菈絲塔，劇版並未將其悲劇拍入第一季。（IG@fantagio_official）

闊別8年再演惡女獲好評 親解改寫悲劇原因

過往多演正面角色的李世榮，今次是繼2017年底至2018年初播出的劇集《花遊記》阿斯女一角後，相隔多年再度挑戰反派。她形容菈絲塔「惹人厭卻又可愛」，成功演活角色並大獲觀眾好評。針對原著走向毀滅的情節未收錄於劇版，李世榮解釋：「菈絲塔還沒當過皇后，所以會想坐上皇后之位。」她又透露，開拍前演員們均是首次接觸浪漫奇幻題材，由試造型、髮型化妝到假髮測試都是邊做邊想像畫面，劇集能順利呈現並引發觀眾對後續的好奇，令她感到相當幸福。

過往多演正面角色的李世榮，今次是繼2017年底至2018年初播出的劇集《花遊記》阿斯女一角後，相隔多年再度挑戰反派。（《花遊記》劇照）

今次是李世榮繼2018年劇集《花遊記》的阿斯女後，相隔8年再度挑戰反派。(《花遊記》劇照）