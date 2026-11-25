改編自Alphatart同名網絡小說的Disney+ 《再婚皇后》正熱播中，申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮攜手上演權力與愛情交織的奇幻宮廷劇，其中飾演東大帝國皇后娜菲爾的申敏兒再次憑藉冷靜貴氣的「大女主」氣場與零瑕透亮膚質掀起熱議。在高清鏡頭與華麗宮廷服飾映襯下，她依然維持著宛如水煮蛋般的細緻光澤與緊實線條，令不少觀眾好奇：面對高強度拍攝、乾燥環境與年齡增長，她的護膚與體態管理究竟有何獨到之處？



與盲目追求繁複步驟或高刺激煥膚不同，申敏兒的保養哲學向來走「溫和修護、精準鎖水、內外兼顧」的路線。以下就從皮膚生理學與臨床實證出發，拆解她的日常護膚與生活習慣背後的科學邏輯，並提供實用的護膚與安全攻略！



（IG：@illusomina）

為什麼《再婚皇后》申敏兒能撐住高清特寫？三大保養邏輯拆解

在劇集拍攝期間，演員往往需要長時間帶妝、面對強光燈照射及室內冷氣或乾燥氣候，這對角質層水分與屏障穩定度都是極大考驗。申敏兒的保養思路正好針對這幾個核心痛點：

1. 清潔做減法：以溫和擦拭取代過度摩擦

許多人以為洗得越用力、去角質越頻密，毛孔就越乾淨，但過度摩擦反而會削弱角質層屏障，導致泛紅、乾燥與敏感。申敏兒傾向先將潔面產品起泡後輕柔清潔，再配合柔軟材質（如嬰兒純棉紗布巾）輕拭全臉，既能帶走表面殘留污垢，又能減少手部直接拉扯肌膚所造成的物理刺激。

2. 鎖水做加法：先補水後封存，兼顧頸部與眼周

乾燥肌或熟齡肌最容易出現外油內乾、細紋浮現的問題。在完成基礎保濕補水後，適度疊加乳霜或輕盈美容油，有助在表皮形成保護膜，減緩水分流失；同時將保養範圍延伸至頸部與眼周，保養品和敷面膜時都不會忽略頸部，並配上按摩使其更好吸收，避免因忽略細節而讓乾燥紋路洩漏年齡痕跡。

3. 防曬與作息並行：從源頭減緩光老化與水腫

紫外線是導致色斑、膚色不均與膠原流失的主要外在因素之一。日常做好防曬隔離、配合均衡飲食與規律作息，有助維持肌膚明亮度與日間緊緻度。

（IG：@illusomina）

皮膚科與營養學實證：鎖水、防曬與抗老的科學根據

申敏兒所重視的保濕屏障、防曬及內在營養補充，在皮膚科學研究中均有明確的量化指標與臨床數據支持：

1. 經表皮水份散失（TEWL）與角質層含水量：屏障健康的關鍵指標

在皮膚生理學評估中，經表皮水份散失（Transepidermal Water Loss, TEWL）是衡量角質層屏障功能的重要指標；TEWL 數值較低，代表水分不易從表皮蒸發，皮膚屏障較為完整。一項發表於《Skin Pharmacology and Physiology》的隨機對照臨床試驗（PMID: 33774639）探討了口服膠原蛋白胜肽對皮膚保濕的影響，結果顯示受試者在連續補充後，角質層水分含量顯著提升，並與角質層內天然保濕因子（NMF）增加有關。此外，2025 年發表於《International Journal of Molecular Sciences》的低分子量膠原蛋白胜肽研究（PMID: 40650202）亦指出，相關胜肽有助改善 UVB 誘導的皮膚乾燥與屏障功能異常。

2. 規律防曬：有效延緩光老化與色素沉澱

防曬並非只在海邊度假時才需要，而是全年無休的抗老基礎。一項發表於《Annals of Internal Medicine》的防曬與預防皮膚老化隨機對照試驗（PMID: 23732711）追蹤了 903 名 55 歲以下成年人長達 4.5 年，證實每日規律使用防曬產品能顯著抑制皮膚老化進程。另一項發表於《Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology》（PMC 收錄文獻 PMC4853009）的 18 個月持續塗抹防曬觀察亦記錄到，受試者光老化部位的角質層水分上升、TEWL 下降，色斑與皺紋數量亦有所減少。

（IG：@illusomina）

實戰保養與體態管理攻略：可直接套用的 4 步法

想在日常生活中養出清爽透亮的「皇后級」狀態，不妨參考以下的日常步驟：

1. 晨間溫和清潔與降溫消腫： 起床後避免用過熱的水洗臉，可先以溫和潔面產品清潔，再以涼感濕毛巾短時間輕敷面部，幫助暫時收斂浮腫、令後續上妝更貼服。

2. 分層保濕＋頸部一併帶過： 化妝水或精華後，按膚質搭配乳液、乳霜或少量精華油鎖水，記得由下往上輕柔塗抹至頸部與鎖骨位置。

3. 全年落實廣譜防曬： 無論晴天或陰天、室內近窗或戶外通勤，均應塗抹足夠份量的防曬產品，並可按需要搭配帽或太陽眼鏡作物理遮擋。

4. 規律運動與均衡飲食： 結合核心訓練、伸展或快走等運動維持體態線條，飲食上多攝取原型蔬果、優質蛋白質與足夠水分，減少高糖與重口味外賣對水腫與膚況的干擾。

（IG：@illusomina）

護膚與補充品安全提醒：切忌盲目跟風

雖然溫和護膚與營養補充有助維持膚況，但每個人的膚質與健康狀況不同，實踐時仍需留意以下風險：

• 敏感肌與酒糟鼻（玫瑰痤瘡／Rosacea） ／濕疹患者： 即使使用紗布巾或美容油，亦應避免用力摩擦或厚敷過於悶熱的產品，以免誘發泛紅、刺痛或毛囊阻塞；若正處於皮膚急性發炎期，應先諮詢皮膚科醫生。

• 口服補充品與藥物／過敏風險： 選購膠原蛋白胜肽或維他命補充劑時，應留意成分表是否含有魚類、甲殼類或大豆等致敏原，並避免超出建議劑量；長期服藥或懷孕、哺乳期間人士，使用任何保健品前宜先向醫生或藥劑師查詢。

• 醫美療程需由專業人員評估： 若希望透過醫學美容儀器或注射療程改善膚質與輪廓，應先由註冊醫生面診評估適應症與禁忌症，切勿輕信來源不明的療程或產品。

《再婚皇后》中娜菲爾的從容氣場令人印象深刻，而申敏兒戲外的透亮膚質，背後靠的其實是日復一日的溫和清潔、扎實保濕、嚴格防曬與自律生活習慣。護膚從來不是一蹴而就的奇蹟，而是選擇適合自己膚質的方法並持之以恆——當皮膚屏障穩定、作息規律，自然能散發健康而耐看的光澤。