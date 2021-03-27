「新美國隊長」竟是超級星二代！父母身份大有來頭　曾演星爵爸爸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 00:30

Marvel超級英雄劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）才播第一集，就創下比《The Mandalorian》、《WandaVision》更高的收視成績，讓Marvel和Disney+都非常得意，首集中最後一幕才出現的「新美國隊長」亦成為各方熱烈討論的焦點，也如預期引來一堆網民攻擊。

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扮演這位「新美國隊長」的懐亞特羅素（Wyatt Russell），來頭可不小，父親是卻羅素（Kurt Russell）、母親是高蒂韓（Goldie Hawn），同母異父的兄姊奧利弗韓遜（Oliver Hudson）與姬韓遜（Kate Hudson）也都是演員。他本來不要走戲劇之路，去打冰上曲棍球，結果受傷、運動員生涯中斷後又只好回頭去參加試鏡，終究還是要和父母兄姊一樣在幕前發展。

有趣的是，懷亞特第一次去試的電影竟然就是「美國隊長」首集，他把這當成自己的秘密，試鏡完連爸媽都沒告知，而他過了10年終於可以真的扮演美國隊長，也算是圓滿的收場。

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在漫畫原作中，這位名叫John Walker的新任美國隊長，是超級愛國者，甚至不惜用激烈的手段，也嫌之前擔任美國隊長的Steven Rogers做法不夠嚴厲，彼此時有立場衝突，更因他的偏激令美國隊長這個公眾形象在世人心中破滅、失去光彩。John Walker時而是正派英雄，時而是令讀者厭惡的負面角色，之後改以「美國特工」（U.S.Agent）的名號活躍，儘管尚不知《飛隼與寒冬戰士》要求怎麼安排他的情節，已經有不少漫畫迷開始表達對這人物的不滿。

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懷亞特倒是看很開：「如果能在Marvel的戲裡被大家這麼討厭，應該也蠻光榮的吧？」他認為也許有觀眾會討厭John Walker，也許有人會欣賞他，但做為一個演員，他不怕把角色演好而招恨，笑道：「希望他們不要太不爽我。」懷亞特的父親卻羅素也曾在Marvel影片亮相，演的卻是「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）的生父。

懷亞特羅素（右起）的雙親是都曾在荷李活大紅過的高蒂韓和卻羅素。（Facebook）

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