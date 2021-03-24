飛隼與寒冬戰士｜新美隊遭踩台　演員親回應︰不受歡迎都是種榮幸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-24 16:30

由安東尼麥奇（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier），上周在Disney+啟播，故事講述原定獲Steven Rogers欽點成為「美國隊長」的「飛隼」Sam Wilson，選擇放棄接棒，於是美國政府找來John Walker成為新任美國隊長。雖然故事純屬虛構，但粉絲投入程度讓人吃驚，網絡上出現不少惡搞圖，更出現主題標籤「NotMyCap」。

安東尼麥奇及施巴斯坦史丹主演的《飛隼與寒冬戰士》上周五啟播，評價跟《WandaVision》一樣高開。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

《飛隼與寒冬戰士》在上周五首播，是Marvel電影宇宙第四階段第二部播出的影視作品。劇集設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）半年後，「飛隼」Sam Wilson與美國空軍合作。他一直認為美國隊長盾牌不屬於自己，是屬於Steven Rogers，最後還把盾牌交還美國政府。最後美國政府向大眾公布特工John Walker接任成為新任美國隊長。

「飛隼」Sam Wilson認為這盾牌並非屬於他自己，於是把它交還美國政府。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

縱使John Walker身穿美國隊長戰服，兼手持盾牌現身的畫面僅有數秒，但卻惹起粉絲不滿。斷估最後Marvel Studios會把盾牌交回「飛隼」Sam Wilson的手上，從而讓他成為新任美國隊長，可是Marvel粉絲就是如此投入，皆因他們近日在網上抗議，稱John Walker的美國隊長並非他們的美國隊長，主題標籤「NotMyCap」在網上瘋傳。甚至有網民惡搞John Walker的美國隊長，認為他與《沖天救兵》（Up）的Carl Fredricksen撞樣。

相信之後「飛隼」Sam Wilson都會成為新任美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

突如其來「變紅」，讓飾演John Walker的美國男星Wyatt Russell都非常驚訝：「有人會討厭他，但有人會喜歡他。（電影與劇集）能讓觀眾投入情緒，這是我希望節目能做到的事。」最後身為「美國隊長」的他向大家呼籲：「希望你們不要太過憎恨我，但我估計，在Marvel電影宇宙不受歡迎都是一種榮幸。」