WandaVision｜盤點10位角色與原著差別　「男版紅女巫」暗藏劇中

Marvel劇集《WandaVision》終於9集播畢,這部劇集自從第一集播出以來,每周的更新都造成極大的討論,尤其是跟過往「Marvel電影宇宙」(MCU)的概念不同,過去的作品往往是在原著漫畫的基礎設定上進行全新的劇情創作,但《WandaVision》可說是目前最按照原著玩的「MCU」作品! 文:Daniel Hsu/GQ Taiwan

另外有趣的是,《WandaVision》更可以說是「紅女巫」(Scarlet Witch)的起源之作」,畢竟在過去從《美國隊長2》(Captain America: The Winter Soldier)到《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame))的五部電影中,由伊莉莎白奧遜 (Elizabeth Olsen)所飾演的Wanda Maximoff從未被「真正」稱作「紅女巫」,直到《WandaVision》為止!那麼關於這部劇集到底說了些什麼?裡面出現了哪些人物?他們會如何影響未來MCU的發展?

Monica原來都係「Marvel隊長」?白幻視原著身份竟是… 點圖放大看《WandaVision》10大角色與原著差別👇👇👇

1.「紅女巫」Wanda Maximoff

原著:紅女巫於1964年3月的《變種特攻》漫畫中初登場,早期設定紅女巫與閃銀這對「雙胞胎姊弟」(漫畫原作設定紅女巫比閃銀(Quicksilver)早30秒出生)的父親確實是磁力王,但到了2014年的漫畫連載中修改設定,紅女巫跟閃銀是「High Evolutionary」基因實驗產生的基因改造人,並非源自磁力王(Magneto)血脈的變種人(Mutants)。

紅女巫的力量來自宇宙成形之初三股古老且強大的力量「鳳凰之力」、「混沌之力」、「妖精之力」中的「混沌之力」,不過不管原著中紅女巫最一開始的因為變種人或是後來因基因實驗的關係,但因為她跟「黑鳳凰」一樣作為一個強大的「載體」,所以繼承了「混沌之力」;而原著繼承的起因是Wanda正好是在封印地球最早的黑魔法大師「Chthon」的地方出生的,她受到Chthon的影響獲得混沌之力,而「駕馭混沌之力」是一項連至尊魔法師〈Sorcerer Supreme〉奇異博士〈Doctor Strange〉都無法了解的魔法,擁有「扭曲現實」的能力!

劇集:因為MCU幾乎消除了原本包含了《變種特攻》的變種人世界觀設定,所以在一開始設定閃銀與紅女巫「雙胞胎兄妹」(MCU設定閃銀比紅女巫早12分鐘出生)為東歐國家「蘇科維亞」(Sokovia)人,在父母死後(MCU設定為兩人親生父母,但原著漫畫Maximoff夫婦為養父母)兩人加入「九頭蛇」(Hydra)的科研計畫,並藉由洛基(Loki)權杖力量(心靈寶石)而獲得超能力!

不過到了《WandaVision》劇集,開始把紅女巫的能力設定慢慢拉回原著,表示其實Wanda從小就隱藏著「混沌之力」,只是藉由心靈寶石的力量使其「覺醒」,並非是心靈寶石賦予她力量。但嚴格來說劇集稱之為「混沌魔法」而並非是「混沌之力」,劇集提到了一本名為《Darkhold》的魔法書(這本魔法書也曾在MCU劇集《神盾局特工》(Agents of S.H.I.E.L.D.)中出現過。而在原著中,《Darkhold》也是由上述的Chthon所寫),其中記載了(根據劇集的說法)擁有「混沌魔法」的「紅女巫」是比「至尊法師」還強大的魔法存在,是個「傳說」中的人物。

雖然要撇除「變種人」的設定,而將這一切故事的走向更純粹改編成是個「魔法」的故事,但在《WandaVision》中,當Wanda的能力完全覺醒,成為「真.紅女巫」那一幕的畫面,卻也設計得跟《變種特攻:黑鳳凰》(Dark Phoenix)中,黑鳳凰力量覺醒時的畫面相當類似,某一方面來說也是致敬了在原著中,混沌之力與鳳凰之力同為宇宙初始三大力量的設定!

2. 「幻視」Vision

原著:原著中的幻視初登場於1986年10月的漫畫,他的誕生(被創造)其實與Iron Man無關,而是跟《蟻俠》(Ant-Man)的關係反而較大!在原著中,奧創(Ultron)為了擊敗創造它的「第一代蟻俠」Hank Pym,所以用《神奇4俠》(Fantastic Four)故事中初代霹靂火(The Human Torch)的遺體改造為「生化人」幻視!

劇集:到了MCU中,幻視的前身是Iron Man設計的人工智慧管家「Jarvis」的升級版本,身體是奧創用「再生搖籃」製造,並使用汎振金為材料,生命來源源自於洛基權杖上的心靈寶石,在「變形俠醫」(Hulk)Bruce Banner和Tony Stark上傳Jarvis的意識後、由雷神(Thor)的雷神之鎚放電啟動完成(也因此能夠舉起雷神之鎚)後加入復仇者聯盟。

3. 「白幻視」White Vision

原著:白幻視初登場於1989年的漫畫中,在歷經三年的故事發展後,人類對於幻視這樣的「科技」存在實在是太好奇了,所以被美國政府的秘密組織偕同不同國家的特工將其捕捉,經過拆解研究再重新組裝後,原本紅色的幻視成為了「白幻視」,雖然擁有原本的記憶,卻失去了情感,而在Wanda的幫助下,於1991年連載的漫畫故事中重新找回情感並變回原本的顏色。

劇集:在《復仇者聯盟3:無限之戰》被魁隆(Thanos)強取心靈寶石後,幻視死亡;而幻視的屍體被「天劍局」回收,並加以研究試圖「重新啟動」,於是「白幻視」誕生!另一方面,Wanda因為過度沉浸於失去幻視的哀傷中,所以混沌魔法失控,使她創造了一個能量力場,並在能量場中用扭曲現實的能力重新「創造」出了原本有情感的幻視!

在《WandaVision》劇集中,白幻視被賦予「殲滅幻視」的任務而與紅幻視對打,但紅幻視表示自己是被扭曲現實魔法「創造」出來的虛擬幻視,並不是「真的幻視」,並且紅幻視「上傳」了自己的記憶給失去記憶的白幻視,白幻視意識到自己才是真正的幻視,與任務內容矛盾,所以直接離開了能量牆中。

而劇集尾聲,Wanda撤銷能量牆後,虛擬幻視也隨之消失,但因為白幻視重新找回了記憶,未來的劇情很有可能跟原著一樣,再藉由Wanda的協助變回原本的顏色。「白幻視」的故事大致於原著相同,除了他被「重新組裝」的原因,以及其實原著的紅白幻視從來都是同一人,並沒有像《WandaVision》劇集中曾一起對打過以外……

4. Agatha Harkness

Agatha Harkness於1970年1月的《神奇4俠》漫畫中初登場,是一位強大的女巫,並被描述為美國麻薩諸塞州Salem的「塞勒姆審巫案」中的原始女巫之一。「塞勒姆審巫」為真實存在的歷史事件,發生於1692年2月至 1693年5月期間,因為當時麻州的塞勒姆流行一種怪病,當時的人認為這是被下了巫術,爾後一共20人被處死,其中14名女性被認為是女巫,6 名男性被認為是黑魔法師。

雖然正史可能只是單純的迫害,但後世娛樂影視作品提到「塞勒姆審巫」這段歷史背景當然還是會朝著「超自然」的方向發展,而Marvel漫畫的處理則說Agatha Harkness是審巫後唯一存活的女巫,後來成為了一位魔法導師,教導許多擁有魔法天賦的人使用能力,但一旦被她認定「沒有資格使用魔法」的話,她便會將其能力全部吸收奪走……在原著中她也收Wanda為徒,並待其如親生女兒,但最後仍被混沌魔法失控的Wanda殺死……

劇集:《WandaVision》中的Agatha Harkness與原著的設定有大幅度的修改,劇集中確實提到Agatha Harkness是屬於麻州塞勒姆女巫集會的女巫之一,但卻沒有提到「塞勒姆審巫」,而是因為年輕的Agatha Harkness偷偷學習了《Darkhold》中的禁忌黑魔法,所以要被自己的女巫集會處死,但沒想到Agatha Harkness力量過於強大反而翻殺並吸收女巫集會中其他所有女巫的力量與生命……

即使劇集中Agatha Harkness真身的服裝造型與原著類似,但原著的Agatha Harkness形象是個滿頭白髮、一臉嚴肅如母親的老婦人;而劇集中的Agatha Harkness則是個瘋狂、且還保有一定姿色的中年女子,並一直靠吸收其他女巫的能力來壯大自己。她被Wanda用混沌魔法所創造的能量場吸引,所以混入其中扮演「處境喜劇」的小鎮居民「吵雜鄰居」Agnes,目的是為了吸取Wanda的能力,但最後被Wanda反殺吸光法力,並被Wanda用「心靈控制」讓她以為自己是普通居民「Agnes」,並說自己之後有需要會再來找她……

雖然Agatha Harkness在《WandaVision》中並非如原著一樣是Wanda的魔法導師,但仍帶Wanda認識了自己是「紅女巫」,並且教她初步的使用了一些基本的「符咒」,後來Wanda帶走了《Darkhold》,並繼續學習裡面的魔法。

5. 「Photon」Monica Rambeau

Monica Rambeau首次登場於1982年10月的漫畫,是紐澳良港巡邏隊的一名中尉,在一次催毀走私的能量武器任務中,意外遭受能量轟炸,結果獲得控制所有電磁波的能力,在漫長的漫畫連載故事中,曾經成為某一代的「Marvel隊長」( Captain Marvel、所謂的「Marvel隊長」一共有六代,而最著名的Carol Danvers為第二代),後來曾以「Photon 」的名號成為英雄人物,也是她成為英雄最著名的稱號,但在後來的作品中比較常以「Pulsar」示人。

劇集:Monica Rambeau在MCU的設定也跟原著差很大!Monica的母親Maria Rambeau在《Marvel隊長》電影中,被設定為Carol Danvers在軍中的摯友,代號「Photon」,在《Marvel隊長》電影事件後,Maria 成為了創立「天劍局」人員之一,長大後的Monica也成為了天劍局的重要成員,然而在《復仇者聯盟3:無限之戰》Monica也因為「彈指」而消失,直到《復仇者聯盟4:終局之戰》的「五年後」Monica回來,但Maria 卻在這五年內已經過世,Monica繼承了Maria 「Photon」名號,並在《WandaVision》中因為硬闖Wanda創造的能量場而意外獲得超能力!

不過實際上Monica的母親Maria 是原創人物,如上比較,Monica的故事在MCU跟原著漫畫完全不同!而在原著漫畫中真正的「初代Photon」是一位名為「Genis-Vell」的男性,他是來自土星衛星「泰坦」的女性人工智慧生命體「Elysius」利用「初代Marvel隊長」Mar-Vell的基因創造了一男一女的「Genis-Vell」與「Phyla-Vell」,之後也相繼成為Marvel隊長!(Genis-Vell於1995年12月的漫畫首次被稱為「Marvel隊長」,Monica也才成為「Photon」,而當Genis-Vell變回「Photon」後,Monica才改代號為「Pulsar」,而《Marvel隊長》把「初代Photon」改變性別設定為女性也不是稀奇事了,畢竟原著的「初代Marvel隊長」Mar-Vell原本也是男性啊!)

6. Jimmy Woo

原著:首次於1956年10月的漫畫登場,是一位亞裔美國人的FBI探員,最初的設定是政府用來監督復仇者聯盟的超能力者們,隨後也協助復仇者多次拯救世界。在1977到1979年間,日本東寶曾把「哥斯拉」的「漫畫版權」賣給Marvel,在一共24冊的「Marvel哥斯拉」系列漫畫中,Jimmy Woo扮演了重要角色,甚至曾駕駛巨型機器人對抗「Marvel哥斯拉」,後來他成立屬於自己的英雄聯盟組織「Agents of Atlas」,在原著中,未來MCU即將登場的「上氣」(Shang-Chi)以及將在《Marvel隊長2》電影登場的「Ms. Marvel」Kamala Khan等人物都是這個組織的成員!

劇集:亞裔美籍的FBI探員,在MCU中初次在《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)登場,是「蟻俠」Scott Lang的假釋官,在《WandaVision》中與「Photon」Monica、《雷神》中Jane Foster的前助手「Darcy Lewis」合力調查Wanda所創造的能量場,並延續電影《蟻俠與黃蜂女》中的情節,展現了該角色不斷增長處事能力,從而獲得主導調查更大案件的機會。在最後劇集最後因立下大功可能升遷,目前猜測可能會組織自己的小隊,但不確定會不會是原著中的「Agents of Atlas」……

7. Darcy Lewis

完全是「MCU」的原創人物,過去從未出現在任何一本漫畫中,於2011年電影《雷神奇俠》(Thor)初登場,是Jane Foster的實習生兼合作夥伴,主修政治學,飾演Darcy的Kat Dennings曾形容這個角色為珍的「小助手」,因為歷經了許多外星事件,所以改修天體物理學,歷經多年後,在《WandaVision》中成為專業博士並獨當一面!

8. 「閃銀」PietroMaximoff

原著:跟紅女巫一樣於1964年3月的《變種特攻》漫畫中初登場,漫畫原作設定閃銀比紅女巫晚30秒出生,是Wanda的雙胞胎弟弟,閃銀高速的生理機能使他具有過人的耐力、靈敏度、力量、速度,且難以被預知或透視心靈。他能夠輕易地超過音速,或在水面及垂直牆壁上奔跑,他曾經數秒內就從西藏跑到印尼,甚至是只花92秒就繞了地球半圈,他也能藉由震動自身分子來穿透、震碎物體或短暫地飛行。閃銀在原著中的故事線比較單純,多半跟著「變種特攻」的故事走,不如Wanda的故事發展豐富。

劇集:

Aaron Taylor-Johnson版:MCU的「真閃銀」,是Wanda的雙胞胎哥哥,比Wanda早12分鐘出生,小時候因為Stark Industries製造的武器而失去了父母,於是為了復仇而與Wanda自願加入九頭蛇的人體實驗,能以超音速進行奔馳,在《復仇者聯盟2:奧創紀元》電影裡與奧創對抗時,為了替「鷹眼」擋槍而英勇陣亡;其能力在《復仇者聯盟2:奧創紀元》、《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)中設定是由洛基的齊塔瑞權杖賦予,只是《WandaVision》中已證實Wanda的能力只是被權杖開啟,而非賦予;所以MCU裡的閃銀能力來源也留下了疑點……

Evan Peters版:《變種特攻》電影系列中的閃銀,能力來源就是因為是「變種人」,於2014年《變種特攻:未來同盟戰》(X-Men: Days of Future Past)初登場,2016年《變種特攻:天啟》(X-Men: Apocalypse)揭示跟早期漫畫一樣是「磁力王」的私生子,二十世紀福斯被迪士尼收購後,該系列以《變種特攻:黑鳳凰》完結。

在《WandaVision》中請來Evan Peters客串,在第五集以「閃銀」的身分登場,就在大家本以為他是來自另外一個平行時空的「閃銀」,象徵福斯《變種特攻》電影系列將正式與MCU整合之際,在最後一集卻揭示Evan Peters僅僅是一名叫做「Ralph Bohner」的平凡路人,只是被Agatha Harkness用魔法控制而成為「假閃銀」來擾亂Wanda心智用的。

9. 「Speed」Tommy Maximoff

原著:Tommy Maximoff初登場於1986年9月的漫畫,因為紅女巫一直想要一個孩子,但機械身體的丈夫幻視給不了她,所以她用混沌魔法自己創造了「一個」,不對……是一對雙胞胎!在原著中,大家原本以為這對雙胞胎只是Wanda創造的虛幻存在,但實際上他們是Marvel漫畫反派角色「Mephisto」的靈魂碎片,因為紅女巫太渴望孩子而魔法失控暴走被吸收實體化,後來Mephisto重新將雙胞胎吸收回自己體內,但紅女巫終究打敗Mephisto,兩個孩子的靈魂終於自由並重新轉世。

轉世後的Tommy Maximoff到新家庭成為Tommy Shepherd,他繼承了舅舅「閃銀」的能力,擁有超快的移動速度,並在與前世的兄弟Billy會合後一起前往尋找母親紅女巫,並以「Speed」的稱號加入「Young Avengers」。

劇集:在Wanda創造的「處境喜劇」能量場中,Wanda「創造」出並僅用不到半天就完成懷孕週期出生的孩子,出生後瞬間立刻長到 5 歲,後又立刻長到 10 歲,並發現與Wanda擁有類似的能力。在結局因為Wanda關閉能量場後跟著消失,但當Wanda隱居於深山木屋,用「星靈型態」參照Agatha Harkness的《Darkhold》修習魔法時,卻聽到了雙胞胎兒子的呼救聲,暗示其設定很可能會朝上述的原著內容發展……

10. 「Wiccan」Billy Maximoff

原著:不管是Marvel或是DC都設計了一些互有「男女版」的英雄人物,例如鷹眼vs女鷹眼、變形俠醫vs女變形俠醫……而如果要說Marvel中對應「紅女巫」的男英雄人物,那就是「Wiccan」Billy Maximoff了!他是紅女巫所生的雙胞胎兒子之一,Billy繼承了母親的能力,所以大體上的設定也與紅女巫差不多。

其身世前半段故事跟兄弟Tommy一致,而在Billy Maximoff轉世後,到了新家庭成為Billy Kaplan Billy Kaplan,Billy Kaplan從小一直深受自己的能力困擾,並且在學校遭受欺凌。而在知道紅女巫後,他相信自己的能力與Wanda有關,隨與Tommy一起前往尋找紅女巫,才發現自己真實的身分是BillyMaximoff並與紅女巫相認,且學會駕馭自己的魔力,並以「巫術 Wiccan」的稱號加入「Young Avengers」。

劇集:故事發展與兄弟Tommy一致,但其能力覺醒時對劇情產生極大的作用,例如他能用心靈透視的能力發現父母在混戰中的危險與需要的幫助等。

