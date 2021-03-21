飛隼與寒冬戰士｜首播開場將近10分鐘激鬥　神秘人物首集登場

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-21 12:30

Marvel影集第一季《WandaVision》完美落幕，緊接由Sebastian Stan以及安東尼麥基主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）於19日首播，一共播出6集，打鬥畫面精彩程度堪比電影。

《飛隼與寒冬戰士》昨日首播。（劇照）

《飛隼與寒冬戰士》首集即時來個回憶殺。（劇照）

《飛隼與寒冬戰士》由公開預告到首集播出，都有影迷大讚畫面、動作好睇，首集開初即時給影迷一個強力的回憶殺，當時飛隼在自己的房間收捨美國隊長的盾牌，背景畫面音配上老美國隊長問他：「你感覺如何？」他回應：「感覺它是屬於別人的。」老美國隊長再回應：「它不是。」

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加上開場不久，飛隼就已經幫美國軍方執行任務，而飛隼在拯救美國軍方軍事聯絡員時，已上演了一場慣常的超級英雄打鬥戲，長達近10分鐘在峭壁飛行追逐LAF犯罪組織的空中大戰非常精彩，場面緊張又刺激，絕不會令影迷失望。

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美國空軍中尉Joaquin Torres有望機會成為二代飛隼．（影片擷圖）

二代飛隼

在飛隼跟LAF犯罪組織在空中搏鬥時，由Danny Ramirez飾演的美國空軍中尉Joaquin Torres在地上提供支援，根據漫畫他身兼要職，因為他曾接受過人體實驗而變成了半人半鳥，最後被當時身為美國隊長的飛隼所救，更在他的特訓練之下成為了二代飛隼，未來應有機會在MCU中繼續登場。

至於寒冬戰士就仍因過往殺人的經歷導致身心、精神略差，正在接受心理輔導。（影片擷圖）

美國政府對外宣布美國隊長的繼任者為John F. Walker。（影片擷圖）

由於劇中講到反愛國主義組織Flag Smashers四處破壞，加上美國失去了「美國隊長」，令他們感覺可以放肆犯罪，過程中更搶劫了一間銀行，事件令美國政府決心要任命下任美國隊長，更對外宣布美國隊長的繼任者為John F. Walker，他是美國政府培養的特工，美國隊長的軍方繼任者，他更認為自己相對比起Steve Rogers更能展現出美國價值。不過在飛隼的看到消息後的表情就會感到他心事重重，更不似John F. Walker能擔此重任。加上飛隼跟寒冬戰士仍未碰面，未知下集兩人會聯手合作未呢？