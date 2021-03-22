【蜘蛛俠3】神秘演員片場照流出　網民更肯定三代蜘蛛俠將同框

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-22 21:00

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及Jacob Batalon等主演的《Spider-Man: No Way Home》（台譯：《蜘蛛俠：無回之戰》），自去年10月有外媒突然傳出三代蜘蛛俠將同框演出的消息，全球蜘蛛俠影迷陷入瘋狂狀態，但之後SONY及湯賀蘭分別否認有關消息。然而近日又有三代蜘蛛俠同框的最新消息出現，看來SONY及Marvel Studios需要好好管理他們的工作人員。

湯賀蘭有不少劇透的功績，沒想到這會傳染給其他演員。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

相信三代蜘蛛俠同框演出是不少影迷的期望，然而據「蜘蛛俠」湯賀蘭上月初曾表示，目前沒有收到有關消息，可是他又補充指出或者是SONY及Marvel Studios對他隱瞞消息：「他們不會出現在這部電影，除非他們向我隱瞞這重大信息，對我來說這是天大的秘密，據我目前所知，他們不會出現。」故弄玄虛的答法，更讓粉絲確信三代蜘蛛俠同框演出是真有其事。

當時SONY公開《Spider-Man: No Way Home》戲名時，都故意給予三人錯誤的副題，最終此舉成功引起話題。（官方圖片）

沒想到一個多月後，有外媒近日又掌握了三代蜘蛛俠同框演出的證據。皆因目前網上傳出，在《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）及《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）為安德魯加菲（Andrew Garfield）擔任動作替身的William Spencer正在《Spider-Man: No Way Home》片場出現。至於為何會有此消息流出，皆因William Spencer在其Instagram發布最新動態時，並標籤了湯賀蘭的動作替身Greg Townley。

雖然最後William Spencer把貼文刪走，但已經遭網民擷圖及瘋傳，而許多粉絲也認為，這是最貼近三代蜘蛛俠同框演出的證據。