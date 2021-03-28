飛隼與寒冬戰士劇透｜新任美隊焫㷫全場　首位注入血清士兵現身

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-28 08:30

Marvel第二套影集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）由施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）以及安東尼麥基（Anthony Mackie）主演，26日播出第2集中，飛隼跟寒冬戰士因新任美國隊長的登場，關係變得更加惡劣。

飛隼跟寒冬戰士在任務中失敗而回。（影片擷圖）

飛隼跟寒冬戰士先在一次任務中發現到反愛國主義組織Flag Smashers有特殊能力，大多都是打過血清的超級士兵，過程中兩人都唔係好夠打，中途新任美國隊長登場幫手，雖然他擁有良好體質，用盾技巧純粹，但眾人都未能成功捉住一班Flag Smashers，反而被他們惡打一番兼成功甩身。

新任美國隊長登場，不過就睇唔出有幾幫到手。（影片擷圖）

新任美國隊長不討好

事後新任美國隊長輕浮的態度令到飛隼和寒冬戰士更為不滿，前者自言：「我已經盡力了，好嗎？」反而更令寒冬戰士責罵：「別以為自己手持國隊長盾牌就當自己是美國隊長。」聽起來一點都不服新任美國隊長之餘，更看不過眼他在用自己摯友極具象徵性的盾，其實及後新任美國隊長都有解釋：「我並不是想成為Steve，也不是想取代Steve，我只是在盡我所能成為最好的美國隊長。」

飛隼和寒冬戰士見完Isaiah被警察質問。（影片擷圖）

曾有黑人超級英雄現身

因為有更多超級士兵的出現，令到飛隼和寒冬戰士都感到事態嚴重，需要追尋血清以及Flag Smashers的下落，但就在出任務前，寒冬戰士帶了飛隼去見曾打過血清的Isaiah，證明一早已經有黑人是超級士兵，能力更等同美國隊長，希望藉此令飛隼明白他有資格、能力和責任繼承美國隊長一位。但此舉卻令飛隼更嬲為甚麼在歷史上從未提及Isaiah此人，更將這位前超級英雄Isaiah困進監獄整整30年，期間不斷抽取他的血液、細胞來做各式各樣的測試，就連Steve都不知道他的存在。

今集突然多了很多超級士兵。（影片擷圖）

影迷有感今集滿有政治元素

事實上有影迷指出今集《飛隼與寒冬戰士》滿有政治元素，由飛隼和寒冬戰士去見Isaiah，街邊的小朋友叫飛隼做「黑飛隼」，但遭飛隼反問：「那你是黑小孩嗎？」到兩人見完Isaiah在街上「大聲聊天」時，警察又質問飛隼是不是對寒冬戰士有甚麼問題，繼續提高對黑人的關注度。

其實飛隼一直不肯接美國隊長的盾牌除了因為冇信心外，相信對自己的身份認同都抱有懷疑態度，由一位黑人去繼承美國隊長本來都會引起爭議，相信日後的方向都會較似《黑豹》，而在飛隼真的正式接任後又會成為一個新紀錄。