真人快打｜外媒率先睇首13分鐘激讚　監製5大堅持花足7年先拍成

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-27 13:00

由溫子仁（James Wan）監製，澳洲導演西門麥古德（Simon McQuoid）首次執導的格鬥遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）將於4月8日上映，較早前公開的首條限制級預告已獲影迷大讚。

《真人快打》將於4月8日上映。（《真人快打》電影海報）

近日外媒受邀率先觀看《真人快打》首13分鐘的開場，已令人眼前一亮！監製Todd Garner提及：「該13分鐘是為了幫《真人快打》定下基礎，而且一句英語對白都沒有，因為這13分鐘是波佐治半藏／魔蠍（真田廣之 飾）跟絕對零度（Joe Taslim 飾）對峙，二人都不是歐美人，他們說日文和中文，當然這在美國動作片來說是不尋常的，但更能一開始就令二人的角色更鮮明突出，而且在首個場景中會發生很多事情，讓人想起黑澤明的電影。」

《真人快打》電影中，重現魔蝎繩鏢場景。（影片擷圖）

《真人快打》一開始便講到半藏為了逃避絕對零度的追殺，跟家人在密林中隱居，他本來可跟妻兒安靜度日，而在一次他外出取水時，絕對零度突然殺到捉住他的妻兒問其下落，因為得不到有用資訊，絕對零度直接殺死她們，大大加深半藏對絕對零度的仇恨值，由此展開了你打我殺的血腥情節。

絕對零度會跟半藏瘋狂開打。（影片擷圖）

事實上Todd Garner對《真人快打》極有自己的堅持：「一、《真人快打》必須是R級尺度；二、電影必須呈現多元文化；三、創作必須忠於每個角色的文化背景；四、演員都要有格鬥武術底子；五、要是他們都是武術大師就更好了。」事關Todd Garner稱他們是朝着「製作出史上最棒的武打電影」，及後他更笑著補充：「就因為以上種種的堅持，才讓我們花了整整7年才把《真人快打》製作完成。」