戇爸的禮物｜主角原型被誤判姦殺女童　曾坐15年冤獄終年87歲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-31 23:00

韓國演員柳承龍曾憑主演《戇爸的禮物》榮獲第50屆大鐘獎男主角獎，電影當時更引起討論熱度，日前有韓媒消息指出《戇爸的禮物》主角原型鄭元燮（音譯）已於28日逝世，享年87歲。

《戇爸的禮物》原型鄭元燮於28日逝世，享年87歲。（《戇爸的禮物》劇照）

《戇爸的禮物》改編自春川強姦殺人捏造案，主角原型鄭元燮於1972年被誣陷為春川派出所所長9歲女兒姦殺案的犯人，由此開始了15年的冤獄生活，雖然於1987年被選為模範犯人獲準假釋。但在出獄前，他的父親卻因打擊太大而過世，家人們亦相繼離開他的身邊，妻子更不幸遇上車禍。

鄭元燮坐了15年冤獄，後來才判為無罪。（網上圖片）

直到2007年，韓國歷史整理委員會終於得出該案完全是捏造，更提出重審的建議，後來鄭元燮於2011年被改判無罪，而他的真人真事更被拍成電影，藉2013年上映的《7號房的禮物》告知世人他的悲慘故事。

鄭元燮坐了15年冤獄後才獲改判無罪，但卻沒有拿到任何賠償。（《戇爸的禮物》電影劇照）

可惜的是，電影上映同年，下級審裁判部判決國家應賠償鄭元燮26億3000多萬韓圜（約1808萬港元），但是大法院認為鄭元燮在確定刑事賠償後過了6個月才提出訴訟，而且訴訟時效已過，即便他坐了15年冤獄後才獲改判無罪，但卻沒有得到任何賠償。

柳承龍在《戇爸的禮物》中被判死刑，因此戴上紅色名牌。（網上圖片）

而韓國前議員朴昌原（音譯）為此發文表示「重審獲判無罪的司法被害人鄭元燮，連獲得國家賠償的權利也被冤枉地剝奪，帶着痛苦長眠。希望在公正的天空裡，沒有委屈，能夠安心地休息。」