廖啟智遺作《女人街，再見了》　小販造型太神似被誤會生活潦倒

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-30 20:02

資深演員廖啟智（智叔）於28日因胃癌離世，終年66歲。目前智叔仍有5部電影遺作有待上映，包括電影版《尋秦記》、由周潤發主演的《驕陽歲月》、《一級指控》、《世上只有爸爸好》以及《女人街，再見了》。

廖啟智飾演盧校長，演活了當年校長火爆但有愛心一面。（《點‧五步》劇照）

電影在去年已釋出預告，記者今日向《女人街，再見了》電影公司查詢上映日期，但暫時未有定案。不過在去年年尾，網上曾瘋傳智叔生活潦倒轉行做小販，在街頭賣衫以維持生計，更慘被大陸媒體大肆報導，以「淪落街頭擺攤食飯盒」、「廖啟智落魄了，生活十分拮据」等等字句為題，令不少網民信以為真，為智叔的「落難生活」感到難過，引起極多人轉發及關注。

由於事件重大兼假消息在網上瘋傳，智叔所屬公司「誠信娛樂」發表嚴正聲明澄清，講到網上所流傳的影片和照片均為智叔早前拍攝電影《女人街，再見了》的劇照，更稱會保留一切追究假新聞的權利。

智叔跟吳卓羲、劉心悠合演《女人街，再見了》。（電影劇照）

《女人街，再見了》講述小東是個非法居留兒童，從小跟着衫佬（廖啟智 飾）流落在女人街相依為命，每天模仿著正常兒童「扮返學」，而衫佬亦待他如親子一樣。每日小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」，再到他的「秘密基地」。一日小東如常去到貨倉，意外認識到「肉參」欣欣，在誤打誤撞之下拯救了她。

與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡（劉心悠 飾）的貨物之中，因為這些鑽石子豪（吳卓羲）與珮怡結「緣」。在一場賊贓與綁架案件之中，小東意外得到了一個完整的「家」的感覺，但四人的命運卻綁在一起。

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