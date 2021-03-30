《雷神奇俠4》全體演員睇橄欖球　意外爆出影帝羅素高爾會客串

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-30 14:15

Marvel超級英雄片《雷神奇俠4》（Thor:Love and Thunder）較早前在澳洲開機拍攝，電影本來已有「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、「女雷神」妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）、曾客串《雷神奇俠3：諸神黃昏》的麥迪文（Matt Damon）等人會出演，眾星雲集之餘，又有影帝級人馬加盟！

《雷神奇俠4》暫定於2022年5月6日上映。（官方圖片）

由於日前一眾演員帶著家人一同現身澳洲橄欖球聯賽觀戰，所以爆出影帝羅素高爾（Russell Crowe）都會加盟參演《雷神奇俠4》，不過一如以往只知他會演出令影迷驚訝的客串戲份，但就未知其角色。

雷神跟羅素高爾合照。（Chris Hemsworth IG）

至於現時《雷神奇俠4》同樣會有銀河守護隊的成員，如：「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「毀滅者」達拉斯Dave Bautista、「螳螂女」Pom Klementieff、「涅布拉」Karen Gillan、由Sean Gunn飾演的Kraglin，以及由前「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）飾演反派Gorr the God Butcher。