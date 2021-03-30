《雷神奇俠4》全體演員睇橄欖球　意外爆出影帝羅素高爾會客串

電影
撰文：
最後更新日期：

Marvel超級英雄片《雷神奇俠4》（Thor:Love and Thunder）較早前在澳洲開機拍攝，電影本來已有「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、「女雷神」妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）、曾客串《雷神奇俠3：諸神黃昏》的麥迪文（Matt Damon）等人會出演，眾星雲集之餘，又有影帝級人馬加盟！

《雷神奇俠4》暫定於2022年5月6日上映。（官方圖片）

由於日前一眾演員帶著家人一同現身澳洲橄欖球聯賽觀戰，所以爆出影帝羅素高爾（Russell Crowe）都會加盟參演《雷神奇俠4》，不過一如以往只知他會演出令影迷驚訝的客串戲份，但就未知其角色。

雷神跟羅素高爾合照。（Chris Hemsworth IG）

至於現時《雷神奇俠4》同樣會有銀河守護隊的成員，如：「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「毀滅者」達拉斯Dave Bautista、「螳螂女」Pom Klementieff、「涅布拉」Karen Gillan、由Sean Gunn飾演的Kraglin，以及由前「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）飾演反派Gorr the God Butcher。

【雷神奇俠4】女武神爆料　「蝙蝠俠」基斯頓比爾鐵定加盟演反派
【雷神奇俠4】妮妲莉寶雯患「乳癌」　導演：拍攝兩周已作出改動
【雷神奇俠4】導演透露「肥宅雷神」會留低？　重點要睇一個因素
飛隼與寒冬戰士劇透｜新任美隊焫㷫全場　首位注入血清士兵現身
飛隼與寒冬戰士｜首播開場將近10分鐘激鬥　神秘人物首集登場
WandaVision大結局｜感情線逼喊人　揭紅女巫成反派連接《奇異2》
蟻俠｜配角T.I及老婆涉迷姦11人　受害者：更向我提供事後避孕丸
《水行俠2》傳安芭赫德被踢出局　影迷網上聯署抵制成功？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。