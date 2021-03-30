《Persian Lessons》二戰真實事件改編　猶太人自創波斯語避死劫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-30 12:00

原本有機會代表白俄羅斯角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片獎（前稱：奧斯卡最佳外語片獎）的《Persian Lessons》（內地譯：《波斯語課》），因為被發現大部份劇組人員並非來自白俄羅斯，因此被撤銷參選資格。其實電影去年2月在柏林影展首播時大放異彩，這部電影早前在中國上映，同獲得極好評價，更在豆瓣上獲得8.2高分。

電影由阿根廷男星Nahuel Pérez Biscayart（左）及德國男演員Lars Eidinger主演。（《Persian Lessons》劇照）

由烏克蘭導演Vadim Perelman執導，並由曾獲得法國盧米埃獎最佳男演員獎的阿根廷男星Nahuel Pérez Biscayart主演的《Persian Lessons》，故事發生在1942年二戰時期，講述一名比利時的猶太人，在逃亡到瑞士時被納粹德國俘虜，他隨即被送去刑場處決。

「Gilles」其實已經行刑，但他當時想以詐死方法瞞騙納粹德軍。（《Persian Lessons》預告擷圖）

他被押去行刑途中，遇上另一名猶太人，後者希望能用一本波斯語的書交換前者手上的麵包。沒想到，這本波斯語的書成為了前者的救命符。當時他聲稱自己並非猶太人，而是一位叫Gilles的波斯人，而這本書就是他的家傳之寶。巧合地，當時身在集中營的德軍上尉Klaus Koch一心都想學波斯語，於是Gilles就成為了上尉的「導師」。

「Gilles」因為這本波斯語書而逃過一劫。（《Persian Lessons》預告擷圖）

「Gilles」就這樣逃過一死，他白天在廚房工作，晚上就成為了Klaus Koch的波斯語老師，兩人開啟了長達3年的「波斯語」教學課程。由於「Gilles」並非真正的波斯人，他透過集中營入面2840位猶太人的名字，創造出「波斯語」單詞。由於上尉醉心波斯語，他從每天學習4個單詞，到每天學習40個單詞，他總共學會了1,500個單詞。

「Gilles」最後的命運又會如何呢？（《Persian Lessons》劇照）

至於為何德軍上尉Klaus Koch沉醉於波斯語呢，原來他根本從沒有想過要加入納粹德軍，他只因為某天被納制服所吸引，就加入了納粹軍隊。其實他夢想是在二戰結束後前往伊朗開餐廳，於是他需要學習波斯語，而他的名字「Koch」，在德文是解作「廚師」。在戲中，Klaus Koch還透過「波斯語」創造出一首詩，並朗誦給「Gilles」聆聽。甚至有一幕，「Gilles」準備代替一名猶太人去送死之際，Klaus Koch立刻把他救回。

「Gilles」最後成為了德軍上尉Klaus Koch的「波斯語」導師。（《Persian Lessons》劇照）

沒想到，納粹德國在3年後，即1945年戰敗，Klaus Koch拿著假護照逃到德黑蘭，他用「Gilles」所教導的「波斯語」跟當地的市民對話，當地的居民當然聽不懂，更把Klaus Koch當成可疑人士捉走。當大家都以為這個故事全屬虛構之際，又有誰會想到，電影開首已經告知觀眾，故事靈竟來自「真實故事」（inspired by true events）。《Persian Lessons》早前在中國及台灣上映，同獲得極高評價，至於外媒《衛報》直言，《Persian Lessons》絕對是今年奧斯卡最大的遺珠。

Klaus Koch根本只想成為廚師，而他雖然有上尉軍階，但他只處理後勤的飲食工作。（《Persian Lessons》劇照）