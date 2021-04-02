不日成婚｜衛詩雅撇甩《失眠》驚嚇形象　成功晉身愛情片女王

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-02 11:30

港產片《不日成婚》由陳家樂、衛詩雅、岑珈其、楊偲泳、朱栢康、談善言主演，故事講到衛詩雅在好友指導下，認為是時候跟陳家樂成家立室，但男方卻因缺乏信心，暫未有意結婚。女方為了催婚使出渾身解數，希望藉懷孕逼婚，但始終未能成功，卻意外發展出小插曲，令詩雅覺得對方沒有當自己為終生伴侶，決意分手。

陳家樂在戲中飾演的阿佳對結婚充滿恐懼。（《不日成婚》劇照）

事實上衛詩雅這十多年來拍過不少作品，直到2017年跟出演由邱禮濤執導，伙拍黃秋生主演的《失眠》才正式廣泛地為人所知，拍出一套出名作品。戲中她需要一人分飾兩角，扮演一對孿生姊妹，飾演孿生妹妹侯文媛時慘被斬死後將頭部扔落街，而在飾演孿生姊姊侯文媛被周福（林家棟 飾）及十數名日本士兵強暴致死，固中的血腥、壓抑的情緒、加上她的特技化妝其實都會令人卻步，當年她謝票時曾講到：「我入場時見到他們有部分人嚇到面青口唇白，有部分又好興奮，想再恐怖一點。我好期待入場見到觀眾嚇到嘔，這樣就代表好成功。」當其時的衛詩雅完全沒有想過形象方面，反而希望自己愈恐怖愈好，只能成功拍出一套觀眾滿意的作品。

衛詩雅恐怖造型：

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到後來在《原諒他77次》、《我的情敵女婿》、《獅子山上》、《再見UFO》、《熟女愛漫遊》以及今次在《不日成婚》中，衛詩雅開始慢慢轉型拍些愛情小品電影，漸漸撇甩《失眠》中的恐怖形象，成功轉型。尤其在《獅子山上》中，首次飾演大肚媽媽，面對曾是包山王的老公（林德信 飾）在半身不遂的情況下，既要面對訴訟的壓力、家人的揶揄，更要照顧剛出世的BB，她在戲中的感情是相當壓抑。直到出現《不日成婚》，雖然要面對不停逃避結婚的陳家樂，但在整套電影風格上，較為純粹及貼地，不用再做被強暴、炸死，單純討論時下愛情觀，十分有望轉型多拍愛情片。

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衛詩雅靚相：