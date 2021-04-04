【飛隼與寒冬戰士】15張圖解構第3集　兩條變種特攻伏線成亮點

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-04 12:00

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）昨日（4月2日）播出第三集，曾在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）時出現的角色Zemo及Sharon Carter終於回歸Marvel電影宇宙。沒想到，今集還有一位「神秘」角色亮相。

由Daniel Brühl飾演的斯莫回到Marvel電影宇宙。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

《飛隼與寒冬戰士》的第三集《Power Broker》除了帶來兩位重要角色回歸外，還引入一位粉絲從沒預到的「神秘」角色在最後時刻出現，讓故事變得愈來愈複雜。今集開首承接第二集的結尾，飛隼與寒冬戰士來到德國柏林探望昔日敵人斯莫（Baron Zemo）。

Erin Kellyman飾演旗幟粉碎者首領Karli Morgenthau。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

為了蒐集更多關於旗幟粉碎者（Flag-Smasher）的資料，寒冬戰士策劃一場監獄騷亂，好讓斯莫逃離柏林監獄。在逃離柏林監獄後，斯莫答應協助飛隼與寒冬戰士調查超級戰士血清的來源，從而一起對抗旗幟粉碎者。

Madripoor原來與變種特攻有好大的淵源。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

三人來到位於印尼的Madripoor，這裡是逃犯天堂，皆因當地沒有引渡條例。三人在見過當地的犯罪集團首腦後，得知超級戰士血清原來是由前九頭蛇及前中央情報局的科學家Wilfred Nagel所製造。然而當時飛隼暴露了真實身份而惹來殺身之禍，因為《美國隊長3》而要隱居的Sharon Carter協助三人逃離追殺。

Sharon Carter回歸Marvel電影宇宙。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

Sharon Carter輾轉間得悉Wilfred Nagel的實驗室地址，四人來到Wilfred Nagel的實驗室後，他們從Wilfred Nagel口中得知旗幟粉碎者首領Karli Morgenthau從實驗室偷走了20支超級戰士血清。此事，大批賞金獵人來到，實驗室被毀，而Wilfred Nagel在混亂中被斯莫殺死。飛隼希望Sharon Carter回來幫忙，並在她離開前承諾會幫助她拿到美國政府的特赦令。

《飛隼與寒冬戰士》尚有3集就完結。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

另一方面，旗幟粉碎者突襲了全球回歸委員會一個位於在立陶宛的物資供應倉庫。之後飛隼、寒冬戰士及斯莫打探後來到拉脫維亞，當時寒冬戰士發現路邊出現瓦干達的跟蹤設備，黑豹侍衛隊Dora Milaje成員Ayo出現，並稱斯莫就是她的目標。瓦干達突然介入，或者是與前國王T'Chaka死於維也納爆炸事件有關。

究竟斯莫是正還是邪呢？（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

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