【美國演員工會獎】已故「黑豹」封帝　韓國女星尹汝貞奪女配角獎

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-05 13:15

奧斯卡前哨戰之一的美國演員工會獎在香港時間今日（4月5日）早上揭曉賽果，由於受到新冠肺炎疫情影響，今屆頒獎禮已預先錄影，導致部份得獎名單提前在昨日在網上曝光，已故美國男星查特域克保斯曼 （Chadwick Boseman）及維奧拉戴維斯（Viola Davis）《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）分別成為影帝及影后。

奧斯卡前哨戰之一的美國演員工會獎揭曉賽果。（網上圖片）

美國演員工會獎一直都是奧斯卡的重要指標之一，而第27屆美國演員工會獎在香港時間今晨公布得獎結局。《藍調天后》的男、女主角查特域克保斯曼及維奧拉戴維斯與昨天流出的得獎名單一樣，皆成為電影類影帝及影后，而兩人都是今屆奧斯卡的大熱門。

《藍調天后》的男、女主角查特域克保斯曼（右）及維奧拉戴維斯（左）成為美國演員工會獎影帝及影后。（《藍調天后》劇照）

另外，韓國老牌女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）贏得電影類最佳女配角，未知她能否在月底舉行的第93屆奧斯卡金像獎再下一城，成為首位奪得奧斯卡獎的韓國演員。至於電影類最佳男配角方面，由《Judas and the Black Messiah》的英國黑人男星Daniel Kaluuya奪得。

韓國女星尹汝貞憑《農情家園》贏得電影類最佳女配角。（《農情家園》劇照）

最後，Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）力壓另外兩部同門電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）及《藍調天后》奪得最佳整體演出獎；至於最佳動作演出則由《神奇女俠1984》奪得。