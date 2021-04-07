李小龍原創劇本《無音簫》重啟　《喋血戰士》港產製片擔任監製

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-07 08:30

香港武打巨星李小龍（Bruce Lee）在1973年猝死，事件引起極大震撼。當時年僅32歲的他還有很多未完成的夢想，當中包括演出自己親自撰寫的劇本《無音簫》（The Silent Flute）。據外媒報道，在香港出生的企業家兼電影監製Jason Kothari購得《無音簫》的劇本版權，並計劃改編成迷你劇，觀眾最早可以在明年看到此作品。

《龍爭虎鬥》是李小龍主演的第四部功夫電影，也是最後一部在他生前完整完成的作品。（《龍爭虎鬥》劇照）

《無音簫》的劇本由李小龍聯同他兩位武術徒弟，奧斯卡最佳改編劇本獎得主Stirling Silliphant及奧斯卡最佳男配角獎得主James Coburn共同創作。據了解，劇本創作時間長達5年，並打算由李小龍及James Coburn聯合主演。故事發生在反烏托邦的未來，人類經歷瘟疫、戰火及內戰洗禮後，導致所有武器及武術遭受禁用，一位年輕鬥士克服重重障礙，成為世上最強的高手。

其實李小龍在拍攝《龍爭虎鬥》時，曾在片場內昏迷數小時。（《龍爭虎鬥》劇照）

李小龍生前一直對此計劃非常積極，他曾與Stirling Silliphant及James Coburn親自到印度取景。可惜在1973年，7月20日，一代武打巨星李小龍突然猝逝，導致全盤計劃終止。在李小龍逝世5年後，以新戲名《Circle of Iron》重新推出，並改由美國武打巨星David Carradine及英國傳奇影星Christopher Lee主演，至於劇本則續由Stirling Silliphant所撰寫。

Stirling Silliphant（右二）曾獲得奧斯卡最佳改編劇本獎。（Pinterest 圖片）

近日據外媒指出，在香港出生及成長的企業家兼電影監製Jason Kothari取得了《無音簫》的劇本版權。其實在他15歲那年，他在寰亞工作。據了解，他當時是成龍的助手。他曾經是Valiant Entertainment的行政總裁，當時這間公司與SONY簽了5部電影合作計劃。目前他是多家企業的董事會成員，當中包括印度最大的影視製作公司Balaji Telefilms。

Jason Kothari是《喋血戰士》的執行監製。（《喋血戰士》劇照）

《無音簫》將由Jason Kothari監製，更找來Netflix劇集《Marco Polo》的編劇John Fusco撰寫劇本。希望將李小龍擱置半世紀的心血，重現在粉絲眼前：「通過研究他的一生及經歷，我希望邀請到世界上最優秀的人才合力為世界各地的李小龍粉絲製作出《無音簫》，並向他致敬。」