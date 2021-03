Stan Lee早30年前就想拍《尚氣》電影　親自斟李小龍兒子做男主角

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-04 14:00

Marvel Studios超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於今年7月上映,起用加拿大籍華裔男星劉思慕飾演「尚氣」,成為首位擔正超英片的華裔演員。

當年Stan Lee意屬由李小龍兒子李國豪主演《尚氣》電影。(劇照)

但原來早於30年前,已故Marvel之父Stan Lee已經想開拍《尚氣》電影,而且一心想找「尚氣」角色原型李小龍的兒子李國豪主演,仲親自出面同李國豪洽談,可惜最後未能成事。

李國豪於1993年拍攝電影《烏鴉》時意外中槍身亡,終年28歲。(劇照)

據Marvel Productions前總裁Margaret Loesch透露,Stan Lee很早就想將《尚氣》漫畫改編成電影,並睇中李國豪當男主角:「Stan對李國豪有很大期望,覺得他是位明日之星。」Stan Lee曾經跟李國豪及其母親Linda Lee會面,商討合作計劃:「他們談到Stan Lee推出過哪些漫畫,Stan相信將這些角色改編成劇集或電影會很受歡迎。」至於為何最後未能成功合作,Margaret Loesch表示對方對暴力題材不感興趣。