陳奕迅張栢芝《十二夜》　21年後鄧麗欣馬志威主演新一章《12日》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-19 14:45

香港經典愛情片《十二夜》為林愛華（Aubrey）首部執導電影，請來當時還是新晉演員的陳奕迅（Eason）和張栢芝主演，去年5月《十二夜》重上大銀幕，更舉辦了「十二夜20週年紀念重映映後分享會」，引起不少影迷關注且成為話題。

《十二夜》由陳奕迅、張栢芝領銜主演，謝霆鋒、盧巧音、鄭中基、馮德倫、張新悅及卓韻芝聯合演出。

出品人伍健雄（雄叔叔）18日晚在個人IG發布一連串接下來「本地製作」會開拍的電影，當中有4套已經完成拍攝工作，接下來大家更可以看到鄧麗欣、馬志威主演《十二夜》的新一章《12日》、周秀娜、張繼聰的《馬達．蓮娜》、影后惠英紅、吳岱融和吳千語的《一路疃行》、余香凝、吳肇軒、吳卓羲、夏嫣主演的《天地分裂》、更有由鍾欣潼、周秀娜、吳千語、陳瀅、李彩華、吳家麗、陳庭欣、陳欣妍、郭奕芯、陳嘉莉一眾女演員擔綱的《女子監獄》等等。

《十二夜》的新一章《12日》由鄧麗欣及馬志威主演。（電影海報）

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當時身兼導演及編劇的Aubrey在分享會上講到：「其實我有寫起一個劇本叫《12日》，是講一對講夫婦籌備結婚，期間想分開但分不開，然後再次走在一起。《十二夜》是年輕人的愛情，但拍拖與結婚不同，《12日》的兩性關係是愛，較深的感情。」20年過去，新作當時未能面世，導演解釋：「沒投資，有想過再找他們再演這角色，應該幾有趣。」

導演林愛華出席《十二夜》重映分享會，廿年後重溫電影有不少感受。（許育民 攝）

今次終於能為《十二夜》帶出全新一章，重鑄二十年前的愛情經典，今次將會由鄧麗欣及馬志威主演，飾演一對籌備結婚的夫婦。

鄧麗欣又有新作。（梁碧玲 攝）

馬志威跟鄧麗欣扮演籌備結婚的夫婦。（梁碧玲 攝）

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