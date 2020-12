《上氣》迪士尼疑怕墮辱華之名　梁朝偉角色暗暗改名「Wenwu」

MCU第四階段新作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),拍攝進程一度受新冠肺炎疫情影響,暫停多時。不過昨日(11/12 )Marvel官方便公布了《上氣》的最新消息,除了認證所有參與拍攝的演員,更鎖定上畫日期為2021年7月9日。當大家都感到興奮之際,有粉絲就發現梁朝偉本身的角色滿大人,改了名為「Wenwu」,有理由相信是早前有中國粉絲指「滿大人」這角色涉歧視有關。

當日宣布梁朝偉會參與《上氣》的演出,對亞洲觀眾而言是一大震撼消息。(網上圖片)

滿大人由Stan Lee創造

自公布梁朝偉加盟《上氣》,一直都指他是飾演戲中反派角色滿大人(Mandarin),角色原名為Khan,是由「Marvel之父」Stan Lee及Don Heck共同創造,在1964年出版的第50期《Tales of Suspense》首次出現。滿大人出生於民國初年,父親是富甲一方的中國富豪,且是成吉思汗的後裔,母親是擁有英國血統的貴族,但滿大人自小便失去雙親,在姑母養育下,自幼接受科學與武術的訓練,成長後因時局轉變,滿大人痛失所有,於是犯起向社會報復,摧毀人類文明的念頭。英文戲名《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》,就是指他擁有十隻強大魔力的戒指。

Marvel Studios都曾公開《上氣》拍攝時的情況。(網上圖片)

那麼何解該角色會引起「辱華」之名?因為中國網民指有理由相信,「滿大人」一角是取材自1913年出版的小說《The Mystery of Dr. Fu Manchu》中,傅滿洲這個角色。他是秘密犯罪組織「The Celestial Order of Si-Fan」首領,專門顛覆西方帝國主義社會,主要財政來源自販毒及販賣白人奴隸,所以在那年頭,傅滿洲被視為在西方在辱華觀念下,創造出來的角色,當中更出現了「黃禍」一詞。事實上,在上世紀80年代,美國華裔人士曾發動「抵制傅滿洲運動」,不滿這個角色侮辱華人,而Marvel就於同時,曾將部分作品中的傅滿洲改名成「滿大人」。

新出的演員名單,梁朝偉角色已改名為Wenwu,暫譯「文武」。(網上圖片)

所以當「滿大人」名字一出,自然又聯想到「傅滿洲」,聯想到歐美歧視華人的「黃禍」,等同是一個涉及辱華的角色。所以當得知梁朝偉會飾演此角,當時中國網民都狠批梁朝偉,願意接演這種「黃禍」代表人物。可能眼見對家套《魔物獵人》,MC Jin一句「Chinese」都牽連大波,在避得就避下,《上氣》最新的宣傳品上,梁朝偉一角名字已改為「Wenwu」,暫譯為「文武」。