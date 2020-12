傳迪士尼封殺尊尼特普　Jack船長無望回歸新版《魔盜王》

荷里活巨星尊尼特普(Johnny Depp)跟前妻安芭赫德(Amber Heard)的官司令其身敗裂,片商紛紛跟他「割蓆」,先有華納兄弟將他踢出《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,將「葛林戴華德」(Grindelwald)一角改由丹麥男星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)飾演。

尊尼被踢出《怪獸與牠們的產地》系列,大批影迷嬲爆表示要抵制。(劇照)

近日又有消息指迪士尼亦封殺尊尼特普,不允許他在新版《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)電影系列中出現。須知道當年尊尼特普孭飛的《魔盜王》為迪士尼賺大錢,5集大收45億美元票房。不過身陷家暴醜聞的尊尼已淪為荷里活過街老鼠,之前有消息指迪士尼將開拍《魔盜王》外傳,找來女星瑪歌羅比(Margot Robbie)主演以女海盜為主的支線故事,跟尊尼特著交情深厚的監製Jerry Bruckheimer原計劃安排「Jack船長」客串,但遭迪士尼拒絕。

尊尼特著在《魔盜王》飾演的「Jack Sparrow」大受歡迎。(電影截圖)

不過,迪士尼的決定早於尊尼特普跟英國《太陽報》打輸官司前,尊尼特普控告《太陽報》稱呼他為「毆打妻子的人」(wife beater)誹謗,但上月遭法庭判敗訴,間接證實他家暴前妻。換句話說,迪士尼比華納兄弟更早就決定放棄尊尼特普。