傳迪士尼封殺尊尼特普　Jack船長無望回歸新版《魔盜王》

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司令其身敗裂，片商紛紛跟他「割蓆」，先有華納兄弟將他踢出《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列，將「葛林戴華德」（Grindelwald）一角改由丹麥男星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）飾演。

尊尼被踢出《怪獸與牠們的產地》系列，大批影迷嬲爆表示要抵制。（劇照）

近日又有消息指迪士尼亦封殺尊尼特普，不允許他在新版《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）電影系列中出現。須知道當年尊尼特普孭飛的《魔盜王》為迪士尼賺大錢，5集大收45億美元票房。不過身陷家暴醜聞的尊尼已淪為荷里活過街老鼠，之前有消息指迪士尼將開拍《魔盜王》外傳，找來女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演以女海盜為主的支線故事，跟尊尼特著交情深厚的監製Jerry Bruckheimer原計劃安排「Jack船長」客串，但遭迪士尼拒絕。

尊尼特著在《魔盜王》飾演的「Jack Sparrow」大受歡迎。（電影截圖）

不過，迪士尼的決定早於尊尼特普跟英國《太陽報》打輸官司前，尊尼特普控告《太陽報》稱呼他為「毆打妻子的人」（wife beater）誹謗，但上月遭法庭判敗訴，間接證實他家暴前妻。換句話說，迪士尼比華納兄弟更早就決定放棄尊尼特普。