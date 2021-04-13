《玩命招魂夜》南美百年凶宅實地拍攝　實測日本江戶召喚鏡中凶靈

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恐怖片《玩命招魂夜》（The 100 Candles Game） 以日本江戶《怪談百物語》為靈感，由阿根廷恐怖電影大師尼古拉斯奧納提（Nicolas Onetti）領軍製作，於南美百年凶宅「埃加尼亞堡」實地拍攝，集合9位恐怖電影導演聯合執導，拍出嚇到你暈的鬼故。

《玩命招魂夜》於4月22日上映。（電影海報）

靈感來自日本江戶《怪談百物語》

《玩命招魂夜》講述一個流傳自日本江戶的鬥大膽玩命遊戲，參加者要在深夜時份，點上100支蠟燭，然後圍在一起輪流講鬼故，每當講完一個故事，便要對鏡吹熄一支蠟燭，鏡子就會化為冥界之門，相傳當所有蠟燭熄滅，鬼魂便會出現，一班大膽的朋友決定潛入百年凶宅挑戰禁忌，過程出現種種恐怖意外，但無論發生甚麼事玩家都不能中途離場，否則後果自負。

過程中將會出現種種恐怖意外。（官方圖片）

百年凶宅實地拍攝

首先電影在南美百年凶宅「埃加尼亞堡」實地拍攝，這是座位於阿根廷布宜諾斯艾利斯近郊的百年凶宅「埃加尼亞堡」（Castle from Egaña），據知大宅由阿根廷民族英雄Eustaquio Díaz Vélez後人Eugenio Díaz Vélez擁有以及擔任建築師，大宅於1918年動工，1930年完成。

南美百年凶宅「埃加尼亞堡」。（影片擷圖）

多次發生凶案

不過在入伙派對當晚，主人家Eugenio遲遲未出現，期後才被發現倒斃死亡。由於事出突然，屋主妻子及所有賓客都急急離去，只留下屋內華麗的派對裝飾、餐桌上精緻的佈置，就這樣原封不動地放置了30年。直到60年代，大宅被政府改建為青年懲教所，惟不久後又再發生兇案，一名管理員被囚犯槍殺，身中多槍死亡，大宅又再開始被丟空，直至攝製團隊深入此地進行拍攝。

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