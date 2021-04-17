我男友係好差｜主題曲《印度咖喱因乜呢》　岑珈其掀Bollywood風

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-17 09:00

電影《我男友係好差》（My Indian Boyfriend）由印裔導演Sri Kishore（姬思禮）執導，陳欣妍、張建聲、岑珈其、成家宏（Karan Cholia）等人主演，除了電影有陳欣妍引起話題外，就連戲名都曾引起冒犯南亞裔人士的問題，因為講起個「差」字時就似有冒犯、歧視印度人的意思，不過現時仍繼續用緊這個片名，應該在溝通過後問題不大。

《我男友係好差》由陳欣妍以及成家宏（Karan Cholia）主演。（官方圖片）

《我男友係好差》的Facebook專頁昨日（15日）公開了一條影片，實為香港首隻混合了印度風格音樂的廣東歌，歌名為Indiancurry《印度咖喱因乜呢》，請來曾參選《全民造星3》的旨呈主唱，加上片中更有岑珈其率領一班演員及舞蹈員在香港街頭跳舞，甚有Bollywood的風格！

《我男友係好差》加入Bollywood元素！（影片擷圖）

《印度咖喱因乜呢》的歌詞有些無厘頭但又十分搞笑

「個個淨係認得Indian咖喱，無錯我叫阿星Rock the Casueway Bay

蛇王Fing擰Fing Fing擰腰得不到Sexy Babe

這晚有個阿哥撲朔又迷離

Oh 因乜呢

你看意甲 我看印甲 腳擘擘碌地

因乜呢

我個節拍 跳舞最夾 腳擘擘碌地

笛聲一到 蛇腰一舞 全部着晒草

食碌蕉再 嚟舖街霸 宏揚着印度」

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