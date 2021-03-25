《#PTGF出租女友》岑珈其湊仔冇覺好瞓　孖趙善恆競猜cosplay角色

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-25 15:59

話題港產片《#PTGF出租女友》由ToNick成員趙善恆（恆仔）、鄧月平、郭奕芯、張沛樂（沙律）、岑珈其、以及十多位新女演員主演，當中包括24歲模特兒Amber（葉俙賢）和24歲的Erena（蘇凱琳）。 攝影：葉志明

恆仔、珈其24日晚上跟一眾演員在中環酒吧進行拍攝。（葉志明 攝）

《#PTGF出租女友》24日晚在中環酒吧進行拍攝，主題為cosplay night，所以一眾演員都有以cosplay打扮現身，當中Amber扮演蜘蛛女，Erena則完美還原遊戲角色「不知火舞」。問及恆仔和珈其現時拍攝程度時，他們回應：「今日已經係整套電影最多人的場口，我們是中學同學，好兄弟來的，不過中間會鬧交又和好，今場就講到我們幾兄弟在網上認識到一些朋友，終於可以約到成班一齊玩。」

恆仔叫珈其搵埋佢一齊拍《試當真》大家一齊玩下。（葉志明 攝）

當問到兩人有冇玩過cosplay時，珈其表示自己從未試過，所以都想一試。反而恆仔就有試過：「試過在一個動漫主題show上cosplay過路飛，不過都只是戴住草帽上台唱歌好開心，大約幾年前啦。」兩人更笑言在場時問了不少cosplay的資訊，競猜在場的cosplayer究竟扮緊邊個角色。

而講到珈其最新家庭情況時，他直言：「無覺好瞓，因為BB未戒夜奶，都要成日起身換片餵奶，不過太太就較為辛苦，她真的好好，要是我第二天有工作就會瞓廳，等我可以好好休息，雖然好辛苦但都好開心幸福。」恆仔都有補充講到：「基本上同珈其傾任何事都可以講到BB身上，知道佢好開心，又有家庭樂同埋見到囝囝個滿足感。（自己會唔會組織家庭？）暫時都未會住，拍完先啦，呢段時間大家都有溝通，覺得係工作上的衝刺，會在工作上再努力一點先。」

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