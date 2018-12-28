【岑珈其專訪】試過被欺凌再恰人感遺憾　望做演員帶出正能量回饋

上回跟少年版黑仔岑珈其講到不少在拍戲上的感受，自己的期望等等，今次來到他成長地屯門，當然少不了要提提他小時候的趣怪事！在《非同凡響》中，他所飾演的珈豪就是經典的反叛細路，不過他自言在現實中，小時候讀書期間卻是再曳很多！ 憶起當時，珈其自言自己年少無知，細個有數不盡的曳事，珈豪的曳只是沒有人生目標、不喜歡聽書、喜歡打機罷了。但他指出自己的曳是聊事鬥非、會跟老師吵架，其中他都忍不住笑說自己「你見我咁多嘢講都知我多口」，真的名副其實是個「多口仔」！

岑珈其自認自己中學時期真係好曳，逃學、欺凌等事都做過。（黃國立 攝）

中學時壞到跟老師打架

年少無知，小時必然會犯過錯，但講到嚴重程度，相信岑珈其兩項事例都會嚇你一跳！中學時期或許不少人都試過跟同學打下爛仔架，但珈其自言在校中最嚴重的一次卻是因為一件小事跟老師打起上來，不過他指出「做過唔怕認」散發出男子漢的味道！

讀書時期，一定有見過同學或是自己因為曳而被老師調位，岑珈其指自己對這張圖印象很深，因為他就如圖中所講一樣「你調我去邊都可以撩到同學傾偈」。（網上圖片）

欺凌人與被欺凌 「做過唔怕認」

其實我以前都做過欺凌者，我自己都很不開心，雖不算好過份，好彩沒有搞到人家要自殺或是退學，但我好肯定令他在那段中學時期幾不開心，這是我幾遺憾和後悔的事。如果可以重新來過，希望在這方面不要再做欺凌者，因為都幾不好受。

問到岑珈其為甚麼會做欺凌者，其實背後都有一段故事，他自爆：「我小學的時候是被欺凌，有一段時間被人玩，去到中學時就有一種自我保護意識，不想再被人欺負，所以我就去蝦人，事後回想知道這是不好，就算現在重遇，即使跟他說對不起也好，已經影響了他，這是中學時期唯一令自己感到遺憾的事。」其後問到現在作為公眾人物，或許會被數落當年的黑歷史，「一定會有人數，不過我不介意，因為自己真的有做過，反而會覺得這是一個警惕，小時候年少無知真的做過不對的事，現在長大了真的後悔，但沒法再去挽回、補救，惟從這段時間開始不要再做任何錯事，甚至希望可以用自身改變的態度，正能量，回饋社會，或者幫忙別人，都不會擔心被人數黑歷史，因為真的有做過，沒有辦法去掩飾。」

岑珈其自然作為PlayTime成員時，已經教人要去「追夢」！（黃國立 攝）

小學夢想《我的志願》 鼓勵別人要去追夢

直至一日見到公仔廂（電視機）入面的人好有趣，這邊廂做消防員、那邊廂又做警察，原來這個職業叫做演員，他們可以演不同的人生，即時感到非常有興趣，好想做，不過只是夢想，沒有想過怎樣去實行，亦不會覺得自己會成功。直至遇上伯樂麥曦恩導演，成為演員。

希望演員是一生的職業

有留意到岑珈其拍完《烈日當空》後，其實靜寂了大約2年，雖然在這段時間他沒有放下當演員的心，但面對現實，他也打過不少散工，「地盤一定係最甘！因為要付出勞力」，此外，他更做過水吧、婚禮剪輯、跟車、地盤、保險、地產等等。他分享到：「當時做地產有想過做一世，一世的意思並不是放棄做演員，我從沒想過要放棄，其實我跟哥哥做地產時，有一個承諾，他曾講過要是我做得好的話，成功簽單就會任由我請假拍戲，當下以為是真，就好俾心機做，到我真的成功簽單，直至有戲拍時，哥哥卻不準我去又鬧我，所以放棄了（做地產），當時的想法其實是地產為兼職，演員才是正職，當然現在就全力做演員。」

岑珈其：「撇開演員的身份，作為一個人見識得多、吸收得多，望向這個世界就會有不同的感受，所以必須要增值自己。」即使零音樂天份，但也有俾心機學結他和鋼琴，早前考了一級攀石牌、接下來會想去學潛水以及考電單車牌。（黃國立 攝）

獎項唔係咁緊耍

岑珈其出道逾10年時間，問到他有沒有想過自己跟獎項的距離時，他表現輕鬆，覺得獎項於他，其實不是這般緊要。他：「要是你問我想不想攞男主角的話，我會答你當然是『想』但我自己不會去想，因為這不是如此緊要，有的話當然是很好的鼓勵、證明、幫助，因為接下來會有好多人找你拍戲，不過攞獎後是不是演技就會變好了呢？其實不是，我的心態在於我拍多點戲，去累積經驗，嘗試不同的角色，過程中要看有幾努力去裝備自己、去學習。」所以現階段的他，無論於自己或是演員的道路上，正在積極裝備自己，學習不同方面的「技能」，由動至靜，十分切合他「努力型」的性格！