我男友係好差｜才子陶傑解釋戲名「差」字唔係歧視：係親切嘅稱呼

才子陶傑今日（10/09）出席電影《我男友係好「差」》（My Indian Boyfriend）記者會。他接受《香港01》訪問時，表示兩年前就已聽聞印度導演Sri Kishore（姬思禮）籌備拍攝這套電影。

才子陶傑撐場。（陳順禎攝）

他說：「嗰時聽到佢要拍呢套港產，就當然開心，因為香港係一個國際都市，亦都有數以萬計南亞族，佢哋係香港人，亦都講流利廣東話，但係佢哋聲音、權益，一路都受到漠視，或者有偏視。我一早都有呢個諗法，點解港女唔可以同一個印度、巴基斯坦嘅香港仔拍拖？」

陶傑表示，長大的環境中已經有少數族裔的朋友，所以很高興印度導演Sri Kishore（姬思禮）拍了《我男友係好「差」》。（陳順禎攝）

他續說，覺得世界各地對其他民族都十分包容，但香港人卻經常歧視其他膚色的人。對於早前戲名中稱呼「差」被說是歧視，他卻有另一番看法：「我哋成日叫『阿差』、『黑鬼』，其實喺廣東文化入面，呢種稱呼唔一定係歧視，例如單眼佬或者大鼻佬，呢種用身體特徵去稱呼，其實係親切嘅，唔一定係種族歧視，但係如果見到『黑鬼』就唔做佢生意，呢啲先係歧視。」

《我男友係好「差」》女主角陳欣妍、陶傑、導演Sri Kishore與男主角成家宏（Karan Cholia）（陳順禎攝）

他也寄語，希望這套電影能夠成功，他說：「佢成功，就係香港嘅成功。將香港呢個處境帶畀世界睇，文化都係一個（電影）尚待發掘嘅方向，唔一定係政治社運。」