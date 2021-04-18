【飛隼與寒冬戰士】第五集8大重點分析　飛隼獲瓦干達製全新武器

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-18 18:50

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier），早前播出第五集，今集的評價對比上集稍微回落，但仍然驚喜處處，讓人更加期待下周的結局篇。

新任美國隊長John Walker在第四集時，在眾目睽睽下殺死了一名旗幟粉碎者成員Nico。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

第五集《Truth》（真相）承接上集讓全球Marvel粉絲震撼一刻，新任美國隊長John Walker在眾目睽睽下殺死了一名旗幟粉碎者成員Nico後，飛隼與寒冬戰士希望John Walker交出盾牌。可是John Walker拒絕交還，還認為兩者最終目的是要拿走他的盾牌，於是三人發生衝突。在混戰中，飛隼的雙翼遭John Walker折斷，而寒冬戰士的左手手臂受到嚴重損毀。然而負傷的兩人最終成功從John Walker手上搶走盾牌。

John Walker之所以突然「爆走」，全因為他的好戰友兼朋友Lemar Hoskins被殺。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

另外，遭搶走盾牌的John Walker由於殺死了旗幟粉碎者成員Nico，他需要面對美國政府的處分，他被迫接受非榮譽退伍，並同時遭褫奪「美國隊長」的稱號。在審訊後，John Walker遇上神秘角色，女伯爵Valentina Allegra de Fontaine。她認同John Walker的行為，之後還要求他保持聯繫。

當時寒冬戰士及飛隼看著John Walker用盾牌殺死了旗幟粉碎者成員Nico。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

另一方面，飛隼帶著盾牌與Isaiah Bradley會面，後者終於向飛隼講述自己過去曾援救同樣成為實驗對象的戰友，然後遭受政府監禁；至於寒冬戰士，他在索高維亞找到Zemo，並把他交到瓦干達人手上。臨行前，寒冬戰士要求瓦干達黑豹皇家護衛隊Dora Milaje成員Ayo幫忙，而這幫忙相信是今集另一驚喜位。

Zemo雖然逃回索高維亞，但遭瓦干達人帶走。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

劇集去到尾聲，消失了的旗幟粉碎者首領Karli Morgenthau計劃在紐約發起襲擊，而她還找來恐怖組織LAF的首領Georges Batroc幫忙。有趣的是，Georges Batroc是由Sharon Carter協助出獄。而今集終於出現了全劇的首個片尾彩蛋，都是讓粉絲萬非期待。點擊下圖即睇第五集《Truth》8大重要細節！！！

首位注射了超級士兵血清的黑人Isaiah Bradley在今集向飛隼透露他的過去。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）