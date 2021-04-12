【飛隼與寒冬戰士】第4集暗藏13個彩蛋　有超級英雄因悲劇而黑化

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-12 11:30

《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）來到第四集，相信結果一幕震驚許多觀眾。除此之外，今集有大量動作場面，讓粉絲看得非常過癮。如今跟大家重溫今集的內容，及分析劇中隱含的彩蛋。

注意！！！下文含劇透！！！

來到第四集，劇情愈來愈緊湊。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》來到第四集《The Whole World Is Watching》（全世界都在看），相信觀眾對今集最後一幕會大感震驚，而這一幕原來還是向原著漫畫致敬，確實讓影迷更加期待餘下兩集的發展。

「The Whole World Is Watching」美國隊長殺人。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

今集承接上一集的結尾，講述黑豹侍衛隊Dora Milaje成員Ayo出現，她向「白狼」，又稱「寒冬戰士」的Bucky Barnes表示，Zemo是她的目標，皆因他謀殺了時任瓦干達國王鐵查格（T'Chaka）。Ayo質問白狼為何會放走Zemo，因此她希望再次逮捕他。最後Bucky Barnes成功說服Ayo多給8個小時，讓兩人繼續與Zemo合作。

因為Battlestar的死亡，導致John Walker失控。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

最終寒冬戰士及飛隼在Zemo的協助下，得悉旗幟粉碎者（Flag-Smasher）的首領Karli Morgenthau正在參加養母的追思會。然而新任美國隊長突然出現，雖然飛隼說服前者，獲得單獨時間與Karli Morgenthau交談。可是就在飛隼將要成功之際，新任美國隊長突然出現，雙方爆發衝突。Zemo截住了Karli Morgenthau，她身上20枝超級戰士血清散落一地，於是Zemo將血清瓶逐個踩碎。

寒冬戰士及飛隼最後會如何處理與新任美國隊長、Karli Morgenthau及Power Broker三大難題。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

可是Zemo僅踩碎了19枝，最後一枝被新任美國隊長發現，他撿起最後一瓶血清並把它藏起來。此時Ayo帶著黑豹侍衛隊Dora Milaje的成員來到，兩派又因不咬弦而打起來。之後Karli Morgenthau聯絡了飛隼的姐姐，要求與飛隼再會面。新任美國隊長及其手下Battlestar跟蹤而來，雙方再起衝突。混亂途中，Karli Morgenthau殺死了Battlestar。新任美國隊長目睹好友兼戰友被殺，憤怒的他在大庭廣眾下殺死了其中一名旗幟粉碎者成員，圍觀群眾拿起手機錄下這一幕，與第四集「The Whole World Is Watching」互相呼應。

新任美國隊長John Walker原本沒有超能力，但如今他注射了超級戰士血清。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

點擊下圖看更多第四集的彩蛋分析！！！