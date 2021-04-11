【飛隼與寒冬戰士】監製暗示第五集　將有從未出現的經典角色登場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-11 22:30

《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）下星期將播出第5集，而劇集的執行監製兼編劇近日率先爆料，新一集將有一位神秘角色登場。

第四集最後一幕見到新任美國隊長John Walker殺死旗幟粉碎者的成員，未知他的命運在餘下兩集會如何呢？（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

《飛隼與寒冬戰士》的執行監製Malcolm Spellman早前透露，第五集將有一位驚喜的神秘角色登場，於是這讓粉絲猜測，是否基斯伊雲斯（Chris Evans）以老版美國隊長形象登場，也有其他粉絲認為應該是Florence Pugh飾演的「黑寡婦」Yelena Belova或是女變形俠醫（She-Hulk）。

多位「二線角色」回歸《飛隼與寒冬戰士》，其中包括Zemo、Ayo及Sharon Carter等。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

然而Malcolm Spellman指出，這個角色並非現存的復仇者角色，但將是一位非常經典的Marvel角色。之後他再補充稱，這個角色目前未曾在Marvel電影宇宙出現，更不會在即將上映的電影中看到，但是這角色確實來自Marvel漫畫，並由一位著名演員演出。

這個神秘人可能是Power Broker組織的成員、或者是其他注射過超級士兵血清的超級士兵，然而目前更多粉絲認定是女變形俠醫將會登場。