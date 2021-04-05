【飛隼與寒冬戰士】「飛隼」超強替身　曾在《戰狼II》激戰吳京

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-05 21:30

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）上星期播出第三集，然而近日有網民無意發現，飛隼、寒冬戰士及新美國隊長在第二集迎戰旗幟粉碎者（Flag-Smasher）時，其中一幕見到飾演飛隼的演員竟然並非安東尼麥基，究竟哪人是誰呢？

由安東尼麥基及施巴斯坦史丹主演的《飛隼與寒冬戰士》評價不俗。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

據該名網民表示，當時他需要接聽電影而暫停播放，當他回來後發現當時飾演飛隼的演員竟非安東尼麥基，而是他的替身Aaron Toney。其實Aaron Toney在2003年出道，至今合共演出過過百部電影作品。除此之外，他以演員的身份都演出過18部電影，當中包括在《銀河守護隊》中飾演劍術大師及《美國隊長3：英雄內戰》中飾演超級士兵等。

Aaron Toney（左二）在戲中飾演超級士兵之一。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

Aaron Toney首次參演Marvel電影宇宙的作品是2014年上映的《美國隊長2》，之後他與Marvel Studios合作了多部電影作品。他除了是安東尼麥基的御用替身外，還兼任不同Marvel角色的替身。當中包括他在《銀河守護隊》中擔任Djimon Hounsou替身、在《美國隊長3：英雄內戰》中擔任「黑豹」查特域克保斯曼替身、在《黑豹》中則擔任米高B佐敦（Michael B. Jordan）替身。今次《飛隼與寒冬戰士》是他最後一部Marvel電影宇宙的作品。

Aaron Toney是「飛隼」安東尼麥基的御用替身。（《飛隼與寒冬戰士》擷圖）

除了演出過無數外語電影外，原來Aaron Toney與華語電影都甚有淵源。雖然他首部演出的電影是荷里活電影《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave），但當時主角就是李連杰，之後他在《火拼時速3》擔任Chris Tucker的替身。近年他參演了《戰狼II》的拍攝，他一人身兼數職，除了是替身外，還在戲中飾演綽號「蟑螂」的僱傭兵老爹手下，當時他在戲中入侵工廠時與吳京決鬥，但在激戰過後，最終被後者拋出窗外，頭部受到撞擊而死。而且他還是電影的武術指導，認真厲害。