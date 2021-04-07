真‧三國無双｜7大星級配角帶出親切感　兩屆金像男配力演王允

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-07 16:27

由周顯揚執導、杜緻朗監製，於新西蘭實地取景的電玩改編電影《真‧三國無双》定檔於4月29日上映。《真‧三國無双》集合一眾港人熟悉的重量級演員包括古天樂、劉嘉玲、呂良偉、林雪、姜晧文、秦沛、羅家英、張兆輝等人。周顯揚導演指，為了令觀眾入場時有親切感，精心挑選港人熟悉的實力派演員坐陣：「睇《真‧三國無双》你會發現每隔幾分鐘就有熟悉的臉孔，好抵睇！」

戴住黑超的呂布好有型！（《真‧三國無双》電影劇照）

古天樂來回7次新西蘭拍戲

早在電影籌備階段之前，呂布一角周導已心有所屬，非找古天樂演出不可，周導續指：「演呂布要有氣勢，最緊要係有型！而且呂布在game中係最好打、最靚仔、古仔在片中亦能展現亦正亦邪的感覺，我覺得古仔係史上最型嘅呂布！」幸運地忙碌的古天樂願意接演呂布，拍攝期間更坐飛機來回7次拍攝場地，足見古仔對電影的投入程度！單是片中在「樹林追馬」一場戲，已經分開5次拍，一共拍足3個月！周導：「我們特意為古仔製造了幾套十分有氣勢的服裝，頭戴著名的龍蝦鬚金冠，但因為龍蝦鬚金冠實在太長了，在拍攝期間要專人負責保護呢！」

劉嘉玲演的「鑄劍堡堡主」將會解釋如何使用「無雙力量」。（《真‧三國無双》電影劇照）

「鑄劍堡堡主」劉嘉玲

電影版《真‧三國無双》中，需要「鑄劍堡堡主」一角來解釋遊戲中從未拆解過的「無雙力量」，周導：「這個人物必須擁有特別的氣場，我希望找一位高貴美麗及擁有攝人氣場的女性來演，非嘉玲莫屬。嘉玲行出嚟好有份量，剛柔並重，非常漂亮，身材樣貌都keep得靚！」劉嘉玲演的「鑄劍堡堡主」成為無雙英雄內心心裏的反射及慾望，為了做到「真實的幻象」，劇組精心地打造服裝，花了一個月時間全人手製造，價值不斐。

家英哥出演的呂伯奢，在紐西蘭拍攝被曹操殺害一幕，兩個演員在喊Cut 後都因入戲而流涙，入木三分，工作人員動容。而且家英哥是大戲老倌，對出演三國人物駕輕就熟。（《真‧三國無双》電影劇照）

配角皆是粒粒巨星

此外，張兆輝、秦沛、林雪和姜晧文（黑哥）的演出都令周導十分難忘：「張兆輝飾演的陳宮，亦是他很久未試過的形象，會為觀眾帶來驚喜；由秦沛這樣的老戲骨飾演王允，其好戲更加不用多說。演董卓的林雪，相信大家都同意除了他以外，無人比他更適合演董卓；不得不提黑哥，和他合作好開心，他穿起張角的服裝，維肖維妙，型到不得了，將角色出奇地還原！」希望觀眾睇戲會過足戲癮。

秦沛一角勁有氣勢，表情、眼神已知好有內心戲。（《真‧三國無双》電影劇照）

Paul哥飾演的王允滿有心計

由Paul哥飾演的王允，是東漢末年時期的大臣，出身官宦世家，黃巾之亂爆發時，他正出任豫州刺史，並參與討伐黃巾軍和招降餘黨。期間王允發現中常侍張讓的賓客與黃巾部眾有聯絡，告發後張讓沒有獲罪，反而向王允報復令他入獄，最終因得到大將軍何進和袁隗、楊賜等人上書營救才得以免死。

後來董卓擁立漢獻帝即位後，王允成為尚書令，董卓此時將長安都交付王允管理，王允亦假意奉承，董卓亦因此將王允推心置腹，不作懷疑。一招「王允獻貂嬋」，更成功令呂布跟董卓鬧反。後來王允密謀刺死董卓，更聯合呂布共同執政，日益驕傲自滿，自誅除董卓後，王允與呂布以及其他官員的關係漸漸變差，執意誅殺蔡邕一事亦失人心，最終王允在關中擁兵自守長安城被攻破，寧願死於當下拒絕了呂布逃難的邀請，最終被李傕殺害，棄屍於市，享年五十六歲。

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對於Paul哥，周導大讚：「Paul哥太多經典角色，我細個最鍾意嘅就係《法外情》、《法内情》、《刀馬旦》、《癲佬正傳》、《火舞風雲》然後就係《雷洛傳》嘅顏同、睇佢喺《桃姐》中演老人院成日借錢嘅老友記，演技出神入化，演出好真實，完全唔似係做戲，勁！」

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