【總是有愛在隔離】群星撐首映禮　曾志偉、黃百鳴台上「互窒」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-22 01:37

由十間電影公司聯手合作的抗疫電影《總是有愛在隔離》，昨晚（4月21日）在九龍灣國際展貿中心舉行首映禮，場面盛大，除了十間電影公司的代表及一眾演員出席外，還有兩位監製曾志偉及黃百鳴。

攝：陳順禎

黃百鳴稱去年收到曾志偉的電話。（陳順禎 攝）

談到電影的起源，黃百鳴稱去年收到曾志偉的電話，當時他說演藝人協會要籌款3,000萬，而他就有一條好橋：「好簡單，找十間公司，每間公司出300萬。」黃百鳴就是曾志偉第一位找來合作的，他笑稱：「你（曾志偉）這麼關照我，我實會支持。」

黃百鳴笑稱曾志偉這麼關照他，他當然會支持。（陳順禎 攝）

之後曾志偉表示，黃百鳴不僅出錢，而且出盡全力：「他（黃百鳴）不單止一口答應，還幫手聯絡，而且要度劇本。之後還要借他的寫字樓、借他的子女、借他一家人，這次真是冚家出來幫手，真是冚家…」引起全場大笑。

《總是有愛在隔離》今日舉行首映禮。（陳順禎 攝）

最後曾志偉再次答謝其餘九間電影公司，讓他只花了15分鐘就聯絡所有人。更甚為了慳錢，還需要借用林建岳博士的酒店拍攝：「7組一齊開工，演員走上走落，工作人員互用。希望在最慳錢及最短的時間下完成。」