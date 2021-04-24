《總是有愛在隔離》為周秀娜深喉檢測遭掌摑　梁家輝︰你放心打啦

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-24 18:30

由香港十間電影公司合資開拍的電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急。其中一場重頭戲是重現經典港產片《大丈夫》場面。梁家輝和曾志偉分別飾演九叔和天哥，聯同兩位新力軍：周祉君、Dough Boy，在酒店內被隔離，四人不愁寂寞，喬裝檢疫人員，穿梭於不同房間，為房客檢疫，從中找機會四處覓食。當中遇上周秀娜時以為執到寶，但就被狠摑收場。

娜姐應導演要求換上低胸健身服。 (《總是有愛在隔離》劇照)

幾個男人重現《大丈夫》情節，今次就借檢測為名去搵著數。(《總是有愛在隔離》劇照)

幾個男人見到周秀娜，就扮晒要做檢測，要娜姐施展跳繩技，為令視覺效果突出，應導演要求換上低胸健身服，在梁家輝演的九叔面前跳繩，上圍不斷晃動，非常吸睛。同時間，九叔就借機為娜姐做深喉檢測，可惜被娜姐連番掌摑，原來娜姐有男人恐懼症，當有男人埋身就會打人，九叔因而遭殃，不停被摑得又紅又腫。

收到劇本知道要狂摑家輝哥，娜姐則表示非常不好意思：「收到劇本之後我真心好驚同好緊張，唔知點出手。拍咗兩、三take後，家輝哥突然問我：『你呢排係咪打緊武打片？』我就好驚啦！唔通我出手好勁？再加上我見佢塊臉又紅又腫，除咗Sorry同對唔住我都唔知可以講乜！家輝哥真係好專業，每一次佢都同我講，你放心打啦，得㗎得㗎！」家輝哥的安慰令娜姐放心演出，不過看著要家輝哥不停敷冰就有點心痛。

家輝哥自言已半隻腳離開影圈，今次因為疫情而答應演出。(《總是有愛在隔離》劇照)

而影帝家輝哥，自言已半隻腳離開影圈，今次因為疫情而答應演出，希望不會因為疫情而再有第二次。這次拍攝除了與一班台前幕後舊手足共聚一堂外，亦認識了很多新人，非常難得。家輝更說：「大家都好齊心，希望之後就算唔係因為疫情，香港電影圈都可以繼續同心合力！」