總是有愛在隔離│谷祖琳6歲女兒首登大銀幕　難忘Baby Shark哥哥

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-22 09:30

由十間電影公司聯手合作的抗疫電影《總是有愛在隔離》今日（4月21日）在九龍灣國際展貿中心舉行首映禮，出者席包括十間電影公司的代表，兩位監製曾志偉及黃百鳴，演員方面則有張智霖、張繼聰、及陳家樂等，星光熠熠。而首次拍攝電影，谷祖琳6歲的二女劉悅與媽媽齊齊現身。

攝：陳順禎

谷祖琳與女兒劉悅齊齊出席首映禮。（陳順禎 攝）

問到首次參演電影，劉悅表示：「小小緊張，但覺得Feel Good。（感覺良好）」，在旁的媽媽原來都非常緊張，但都滿意女兒的表現：「我都緊張，但一樣Feel Good。」據谷祖琳表示，原來是陳嘉上導演促成這次合作：「當時他們想找一位小演員，少許似男仔，但又是一位女孩子，而且要5歲但看上去像4歲，我覺得她完全合乎要求，而陳嘉上導演又非常喜歡她，所以促成這次合作。」

6歲的劉悅非常有禮貌。（陳順禎 攝）

對於能與張智霖及張繼聰合作，較少面對鏡頭的劉悅笑笑口說︰「非常Nervous（緊張）」，在旁的媽媽谷祖琳聽罷「又Nervous」，即幫忙追問。及後劉悅補充稱Baby Shark哥哥非常搞笑，而Tiger King都好好笑。究竟這兩個角色是誰呢？原來就是戲中跟劉悅唱《Baby Shark》的張智霖及張繼聰。據谷祖琳表示，劉悅目前認為張繼聰就是Tiger King。

《總是有愛在隔離》是劉悅的電影處女作。（陳順禎 攝）

之後要劉悅妹妹講番與張智霖及張繼聰合作的搞笑事，她就直指兩位哥哥有搶她的iPad，究竟二人何解要欺負小妹妹搶埋人部iPad呢？則留待看電影時揭曉。

最後談到是否容許女兒入行娛樂圈，谷祖琳表示︰「從沒有打算」，她強調今次只是個別例子，但因為今次是「好有意義及紀念價值」才破例讓女兒參演：「因為是一部抗疫電影，希望女兒大過後重看這電影，記得當年拍攝這部電影。最重要是為了慈善，可以幫助業界，而業界往後會回饋，並希望娛樂圈盡快平伏，所以就讓她參與演出。」