曾國祥《少年的你》失落奧斯卡　10年導演生涯由場務買咖啡捱起

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-26 09:15

說起曾國祥，相信很多人第一件事就會想起他是曾志偉的兒子。然而又有誰會想到，他執導的《少年的你》除了橫掃去年舉行的第39屆香港電影金像獎外，還代表香港入圍角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片獎（前稱：奧斯卡最佳外語片），成為最後五強，為香港電影28年以來創下佳績。雖然電影最終不敵丹麥的《醉美的一課》（Druk），但能代表港人出戰，都足以獲得大家的掌聲。

由曾國祥執導的《少年的你》入圍角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片獎。（《少年的你》劇照）

由曾國祥執導，周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》，電影除了橫掃去年舉行的第39屆香港電影金像獎外，還入圍角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片獎（前稱：奧斯卡最佳外語片）。然而曾國祥在成為導演前，身為演員的他都曾拍過不少電影，其中包括《AV》，又名《青春夢工場》及《飛虎出征》等。然而與父親曾志偉相比，其演出總是略遜一籌。

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曾國祥（右一）在《AV》中有一幕用口及舌頭扮女性下體。（《AV》劇照）

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雖然曾國祥最後都跟蹤父親的步伐加入影壇，但他在2019年出席《與香港電影人對談》分享會時表示，因為父親的角色總是「鹹濕」或「蝦人」，這讓他小時候不喜歡看父親的電影：「我作為他的兒子，見到不好受。」然而隨著年紀漸長，開始明白這是演員的本分：「我之後都演這類型的角色，可能我生得像他。」

曾國祥曾指出原來他不喜歡看父親的電影。（資料圖片）

可是當曾國祥擔任導演時，其作品風格截然不同，其中一部最受關注的是在2016年上映的《七月與安生》。雖然曾國祥與金像獎及金馬獎的獎座擦身而過，但造就周冬雨及馬思純雙雙成為第53屆金馬獎最佳女主角。而在去年，他終憑《少年的你》成為香港電影金像獎最佳導演。

《七月與安生》讓周冬雨及馬思純雙雙成為第53屆金馬獎最佳女主角。（《七月與安生》劇照）

其實曾國祥的導演夢由21歲開始，當年他獲父親曾志偉介紹，到陳可辛導演的電影公司工作。曾國祥在去年6月接受廿四味訪問重溫這段歷史。他稱：「當時父親話我介紹陳可辛你識，你入去他的公司自生先滅。」據了解，他在那裡只負責沖咖啡、做資料搜集及跑腿送菲林。及後他獲升為場記，再獲提拔至第二副導演。他更談到原來父親一直不支持他入行，可是卻一直幫他鋪路加入電影圈。至於曾國祥的導演處女作《戀人絮語》在2010年上映時，就讓他初嘗金馬獎最佳新導演提名。

曾國祥在去年6月接受廿四味訪問時表示，雖然父親曾志偉一直不支持他入行，可是卻一直幫他鋪路。（網上圖片）

約10年的導演生涯，由曾國祥執導的《少年的你》在2019年上映時叫好叫座，電影在中國上映第9天，就衝破10億大關，最終電影在中國票房收超過15億人民幣，位列2019年度中國內地票房第九名。在電影衝破10億大關兩日後，曾志偉出席香港主題電影展時，談到兒子曾國祥如今的成就，他笑稱：「他有今天的成就，就是因為他沒有我的影子。我不能放他在我身邊，所以我把他交給陳可辛，把曾寶儀交給張小燕，別人去帶他們比較好。」

曾國祥執導的《少年的你》叫好叫座（資料圖片）

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