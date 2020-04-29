新冠肺炎｜奧斯卡2021破例為疫情改制一年　縮減獎項剩23座小金人

年度盛事奧斯卡金像獎比起其他電影節或影展較為幸運，於2月9日成功完滿地結束，不過因受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，3月以後的各大電影節均受影響，日前有消息指出YouTube將會跟世界各地20個電影節主辦方合作，舉辦最大型的網上電影節主題名為「We Are One：A Global Film Festival」。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

奧斯卡金像獎來年將會改制！（官方圖片）

今年電影界受新冠肺炎影響，很多電影都未能如期開拍、剪輯以及上畫，連帶戲院都因為是人多密集的地方，幾乎全球戲院都需停業，電影未能在戲院上畫連帶影響在各大影展的資格和成績，所以2021年的奧斯卡金像獎將會為此而更改規則。

荷里活名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）曾開聲抵制串流平台Netflix電影參選奧斯卡。（Getty Images）

新冠肺炎｜康城影展延期奧斯卡或會改制 Netflix成最大得益者？

奧斯卡主辦方最新消息，官方宣布因新冠肺炎的關係，來年將會更改一條著名的規則，正是影片不需要在洛杉磯地區戲院上映至少一星期才可獲得報名資格，變成電影以網上串流形式放映都可以獲得報名資格。此項改動極為重要，因為荷里活名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）曾開聲抵制串流平台Netflix電影參選，惹起輿論戰，如今對於在串流平台上播映的電影來說更是難得爭獎的機會。

奧斯卡金像獎主辦方公布最新措施。（網上擷圖）

不過主辦方強調該安排只是臨時措施，當政府允許戲院重新開放，臨時措施的豁免規則將不再適用。但原先只會計算在洛杉磯戲院放映的電影改為，新增了紐約、三藩市、芝加哥、邁阿密和亞特蘭大等地，在以上地區放映一星期同樣可以獲得奧斯卡報名的資格，而由何時開始會變回最原本的規則則需等待主辦方進一步通知。

此外，最佳音效剪輯和音響效果兩個獎項將會合併為一個「最佳音響獎」，即原本一屆奧斯卡總共有24個獎項將會變成23個獎項，在最佳原創配樂獎中，以前規定「大多數」音樂需要是原創，如今則改為至少要有60%是原創音樂，而對於續集和系列電影的新作，比例的要求更會提高到到80%。另外最佳國際影片的相關規則亦有更改，可投出最佳國際影片不再只局限於參加主辦方放映的評委們才有資格，而是所有評委都具有資格投票。