《真．三國無双》古天樂重提眼球受傷縫針　周顯揚澄清全實景拍攝

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由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製的改編遊戲電影《真．三國無双》今日（27日）舉行首映禮。

《真．三國無双》今日（27日）舉行首映禮，眾星雲集。（葉志明攝）

導演周顯揚率先解釋為何要去到新西蘭取景：「新西蘭個地方好原始生態，國家保育、環境都好靚，好適合古代場面。其實拍戲一定有好多辛苦嘅地方，個個拍戲都一樣，拍完就唔記得啲辛苦，不過呢啲辛苦嘢好閒，台前幕後都同心協力。最凍個日嚟講應該係古天樂最辛苦，本身要搵個綠油油嘅景，點知落大雪，又等唔到佢停雪，唯有照拍，古仔就辛苦啲，凍啲啦。」及後更有特別澄清有網民話背景好似假，其實係靚到似假，因為光線同顏色唔係我哋睇開。

而當問到古天樂覺得自己角色如何時，他回應：「覺得呂布係唔多講嘢，真實呂布好鬼高，我又要墊晒啲嘢，同埋好鍾意兩條羽毛，出門口要搞一大論先得。」然後古天樂重提當日受傷情況：「非常之咁驚奇，喺綠布景原地跳一跳，個武器嘅尖就撞到眼球喇，最終眼球縫了8針。

古天樂笑言最鍾意頭頂上兩條毛。

張建聲講到自己入行10年見到咁多位偶像好開心。（葉志明攝）

姜皓文較少拍古裝，今次受導演邀請演出很開心。（葉志明攝）

周顯揚澄清套戲畫面似假，實為新西蘭實景拍攝。（葉志明攝）

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