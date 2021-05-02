《閃電俠》新片場照曝光　劇組重回1989年《蝙蝠俠》「韋恩莊園」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-02 18:15

由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導；Ezra Miller主演的《閃電俠》（The Flash）終於在上月初在倫敦開機拍攝；同月曾在1989年《蝙蝠俠》及1992年《蝙蝠俠再戰風雲》中飾演「蝙蝠俠」的米高基頓（Michael Keaton）確認了他將回歸DC電影。近日網上流出電影新片場照，見到劇組重回當年米高基頓的蝙蝠俠大宅中拍攝。

Michael Keaton將重返DC電影，再次飾演蝙蝠俠。（《蝙蝠俠》劇照）

據了解，《閃電俠》中將會有兩位蝙蝠俠出現，其中一位就是由米高基頓所飾演。近日從網上流出的新片場照可以見到，劇組重回當年米高基頓的蝙蝠俠大宅韋恩莊園（Wayne Manor）拍攝。據了解，日前有粉絲在位於彼德堡的伯利莊園Burghley House外，看到華納兄弟的製作團隊，而這地方正是當年韋恩莊園的取景地。

由Ezra Miller主演的《閃電俠》籌備了很耐，終於在上月倫敦開拍。（IMDb 圖片）

美國雜誌《Vanity Fair》曾在去年8月確認曾在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《薩克薛達之正義聯盟》擔任蝙蝠俠的賓艾佛力（Ben Affleck）再次回歸DCEU擔任蝙蝠俠，所以目前來看，暫未知道這韋恩莊園是屬於米高基頓還是賓艾佛力，但一般相信前者的機會較大。

《閃電俠》將有兩位蝙蝠俠出場。（IMDb 圖片）

另一方面，薩克薛達近日公開了《薩克薛達之正義聯盟》的新幕後花絮，證實導演把由Wayne T. Carr飾演的「綠燈俠」John Stewart刪走。薩克薛達在貼文證實他原本計劃安排「綠燈俠」John Stewart會在導演版中亮相，原定會在電影結尾中與蝙蝠俠對話。可是當時華納兄弟拒絕，最終導演改成火星獵人。許多粉絲目前要求導演釋出更多關於「綠燈俠」John Stewart的片段。