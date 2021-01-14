【閃電俠】挑機Marvel平行時空　傳DCEU邀請另一重量級奸角回歸

許多粉絲不時把Marvel Studios及DCEU的超級英雄電影作比較，據了解，兩間公司目前的最新方向都以平行時空為主題。前者的《蜘蛛俠3》盛傳邀請前兩代的蜘蛛俠演員加盟；而後者則確認米高基頓 （Michael Keaton）將回歸DC，重新披上蝙蝠俠的戰袍。近日，有知情人士透露，DCEU正計劃邀請另一位重量級人物回歸。

。（《正義聯盟》劇照）

據去年消息指出，現年69歲的米高基頓將加入DCEU電影《閃電俠》（The Flash），並飾演老版蝙蝠俠。不久後還傳出，另一任「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）同獲導演Andy Muschietti邀請回歸，平行時空的方針隨即引起粉絲關注。

另一任「蝙蝠俠」賓艾佛力盛傳獲《閃電俠》導演邀請回歸。（《正義聯盟》劇照）

而近日突然又有新消息流出，據知情人士Daniel Richtman透露，DCEU計劃邀請米高基頓昔日的「敵人」回巢。據了解，這位反派就是當年由丹尼德維托（Danny DeVito）所飾演的企鵝人。當年企鵝人在《蝙蝠俠》（Batman）的續集《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）登場，但都是演出一集後就再沒有在續集中出現。

米高基頓版的蝙蝠俠獲DC主席Walter Hamada確認。（《蝙蝠俠》劇照）

據了解，由Ezra Miller主演的《閃電俠》將在今年年初開始拍攝，並以原著漫畫《The Flashpoint Paradox》為故事核心。而《The Flashpoint Paradox》的故事講述閃電俠透過時間旅行回到過去，及時拯救其母親。然而這趟時間旅行讓他墜入一個更黑暗的宇宙，而在這宇宙，亞馬遜族及亞特蘭提斯族捲入一場戰爭，還讓地球陷入毀滅之中。

DCEU將會有兩代蝙蝠俠出現，未知會否跟Marvel一樣，傳出三代蝙蝠俠同框呢？（《蝙蝠俠》劇照）

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目前「企鵝人」丹尼德維托回歸的消息仍是未知之數，而米高基頓的蝙蝠俠消息同樣非常之少，但幸好DC主席Walter Hamada早前確認了相關消息：「華納兄弟將有兩部不同的《蝙蝠俠》電影，並由兩個不同的演員演出。」