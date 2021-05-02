SONY超英劇《Silk》8月開拍　傳香港出生的德韓混血女星呼聲最高

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-03 13:58

SONY近年積極擴充其Marvel角色宇宙，除了電影外，還開拓電視劇。近日又傳來新消息，指真人劇集《Silk》將在今年8月底開拍，預計會在明年初完成拍攝。不過目前尚未確實由哪位演員擔正，據了解，曾演出《上流寄生族》的朴素淡、前女子組合miss A成員的秀智及《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）的德韓混血女星Adeline Rudolph都是熱門人選。

SONY將在今年8月底開拍Marvel真人劇集《Silk》。（Marvel Comics）

據《Discussing Film》率先報道，真人劇集《Silk》（暫譯：《蛛絲》）將在今年8月底開拍，預計會在明年初完成拍攝。劇集將聚焦原著漫畫角色Cindy Moon，據了解，她是一位生活在皇后區、年約19至29歲的韓裔美國人。即使她是初成為超級英雄，但她喜歡打擊罪犯的感覺。有指劇集將設定在80至90年代，而且故事還會探討她對身份及傳統的掙扎。除此之外，故事也會著重她的家人、朋友及戀人。

曾參演《上流寄生族》的朴素淡，據了解，她是成為Cindy Moon的人選之一。（《上流寄生族》劇照）

目前知道真人劇集《Silk》將由《陰屍路》（The Walking Dead）監製Sang Kyu Kim擔任劇集的節目統籌兼執行監製。目前官方仍未公布演出陣容，但據《The Illuminerdi》上月報道，《Silk》的另外兩名執行監製Phil Lord及Chris Miller曾與德韓混血女星Adeline Rudolph會面，雖然未知會談內容，但難免讓人覺得她將成為《Silk》的女主角Cindy Moon。點擊下圖即睇在香港出生的德韓混血女星Adeline Rudolph的靚相！！！

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前女子組合miss A成員的秀智盛傳都是真人劇集《Silk》主角Cindy Moon的人選之一。（《亡徒覓雪》劇照）

至於在Marvel電影宇宙中，由美國女星Tiffany Espensen飾演Cindy Moon，她1999年2月10日在中國出生，之後獲美國夫婦Robin與 Dan Espensen領養，而Cindy Moon目前僅在《蜘蛛俠：強勢回歸》及《復仇者聯盟3：無限之戰》中亮相。