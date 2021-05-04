秘密訪客．專訪｜郭富城自言是「順得人」爸爸　：絕不擺出嚴父樣

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-04 21:00

由郭富城、段奕宏、許瑋甯、張子楓、榮梓杉主演，在韓國取景的內地懸疑片《秘密訪客》將於6日香港上映，郭富城日前接受《香港01》訪問，提及自己做爸爸以及戲中爸爸的分別，亦有分享拍戲過程中的趣聞。

郭富城表示大家將會見到他未曾示人的一面。（葉志明 攝）

城城在《秘密訪客》中是位富有人家，屋企做生意、在外國讀書且喜歡攝影，本想發展攝影興趣，但就因為被家人逼使回流接手家族生意，戲中他演的汪父在家中是話事人，任何事都要在他的控制之下進行，在他極強控制慾下，一家人似乎過得不太和諧。

郭富城講到：「劇本好紮實，個角色自己都未演過，係一個高冷、沉鬱嘅爸爸。」（《秘密訪客》劇照）

城城自言是「順得人」父親

當問及城城自己在家中又是位怎樣的父親時，他回應：「返到屋企就係個好踏實嘅父親，唔會將自己係個藝人、演員、歌手擺喺入面，點樣去建議幸福家庭，就係你要對所有嘢都包容、互相去體諒，同埋我係一個『順得人』，呢個好重要，我唔會擺出一個嚴父嘅角色，應該要去愛錫小朋友，佢哋做錯個陣要悉心教導，咩係啱咩係錯，而唔係話擺出姿態、大聲喝罵、好嬲咁就得，要有耐性，而呢樣都係我學習做父親嘅階段。」

另外，都有講到屋企小朋友曾產生「爸爸係咪偏心」的問題，不過他指出自己會在過程中觀察，告訴她是錯覺，雖然是難但都要盡量做到兩邊平衡。

城城希望同囡囡可以做到朋友的角色，大家會互相傾訴冇咩秘密。（葉志明 攝）

城城原來拍攝《麥路人》後緊接拍攝《秘密訪客》。（電影劇照）

同期拍攝《麥路人》、《秘密訪客》

及後城城表示：「呢個電影角色係我未演過，正正當時同期拍緊《麥路人》，唯一可以畀自己分開兩個角色，有個喘息嘅空間就係一個係全香港取景，一個就係喺韓國嘅大屋中實景拍攝，都有考驗到自己嘅情緒控制，每個角色都會有難度，係一個挑戰嚟，但我鍾意挑戰唔同角色。喺《麥路人》要捱餓，不修邊幅，球產同流浪街頭嘅人，而去到汪父佢係個好執著，外型、服裝、髮型都好講究，一着起套西裝，講兩句對白已經好形容投入其中。」

郭富城與許瑋甯主演的新戲《秘密訪客》，講述表面和睦的四人家庭，因住進一位陌生客，而出現「怪事」連連。（《秘密訪客》劇照）

十分欣賞同戲的演員

由於今次的男女主角不如其他愛情片一樣甜蜜，反而有種抗衡性、害怕在其中，問及城城會否因此而更覺得許瑋甯是位好對手時，他大讚：「瑋甯係一個好認真、努力、好容易進入角色情緒嘅一個演員，而另外兩個小朋友都係非常好演技嘅小演員，一個獲金馬獎提名最佳女配角（張子楓），相信另一位（榮梓杉）都好快會有提名，佢哋真係好聰明又有質素，真實又不做作。」

城城表示今次難度在於，劇組不是順拍而是跳拍，所以要一下子就要去到該情緒當中。（葉志明 攝）

城城指抽離角色好簡單 最近發展新嗜好

城城直言抽離角色好簡單，以前會玩賽車釋放情緒，一來因為疫情關係，二來自己發展了新嗜好:「好多年前開始自己會收藏、去買自己喜歡嘅畫，我喜歡藝術，突然之間睇到幅畫會有好多幻想空間，有時遇到自己喜歡都會收藏，唔一定係天價，可能係個新人，但覺得佢有嘢，又俾到感覺你。疫情關係少咗出街，又可以上網睇好多大師嘅作品，到自己真係好有興趣，時間又許可就搵老師，由書法開始學起，又演唱會應該會係8月後先開如，所以呢段時間發展個較為靜態嘅興趣。」